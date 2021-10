Andreea Popescu a devenit mamă. Ce fotografie emoționantă a publicat pe rețelele de socializare!

17:00

Diana Constantin de la Insula Iubirii, ipostaze incendiare alături de o focoasă blondină. După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, bruneta şi-a găsit rapid o ocupaţie. În prezent, fosta ispită are un program extrem de […] The post Diana Constantin de la Insula Iubirii, ipostaze incendiare alături de o focoasă blondină. Cum s-au fotografiat cele două appeared first on Cancan.