Rezultatele celui mai mare studiu privind vaccinarea anti-COVID, realizat în Franța, pe 22 de milioane de oameni: „Toate vaccinurile sunt extrem de eficiente”

Vaccinarea anti-COVID reduce riscul de deces sau de spitalizare cu 90%, arată rezultatele unui studiu realizat în Franța, pe 22 de milioane de oameni de peste 50 de ani, citat de The Guardian. În plus, vaccinarea are o eficiență ridicată și în ceea ce privește protecția în fața tulpinii Delta, cea care a provocat explozia […]

