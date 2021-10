Centrul de vaccinare din mall-ul Park Lake, aglomerat aproape zilnic. „S-a stat și câte trei ore la coadă”

17:30

Vaccinarea anti-COVID reduce riscul de deces sau de spitalizare cu 90%, arată rezultatele unui studiu realizat în Franța, pe 22 de milioane de oameni de peste 50 de ani, citat de The Guardian. În plus, vaccinarea are o eficiență ridicată și în ceea ce privește protecția în fața tulpinii Delta, cea care a provocat explozia […]