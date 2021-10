Liviu Ciobotariu, după ce a dus-o pe FC Voluntari pe locul 2: „E meritul lor! Avem speranțe pentru viitor”

13:40

Gazeta Sporturilor te ține la curent cu rezultatele jucătorilor și antrenorilor români din campionatele din străinătate în acest weekend.Programul de sâmbătă, 16 octombrie 15:00 - Serie B: Crotone (Ionuț Nedelcearu, Vasile Mogoș) vs. Pisa16:00 - Emiratele Arabe Unite: Bani Yas (Daniel Isăilă) vs. Al Wasl17:00 - Championship, Anglia: Reading (George Pușcaș) vs. Barnsley17:00 - Premiership, Scoția: Rangers (Ianis Hagi) vs. Hearts17:00 - La Liga 2: Girona vs. ...