Grijile zilnice risipesc euforia postelectorală

19:10

De la proclamarea independenței, Republica Moldova a pendulat între Est și Vest, a pierdut mai mult de un milion de cetățeni din cauza migrației, iar sărăcia, corupția și separatismul au afectat grav statalitatea. Alegerile anticipate au dat pentru prima oară în cei 30 de ani de independență majoritatea în legislativ unui partid considerat pro-reformist și pro-european, chiar dacă în societate rămân încă pronunțate cele două tendințe: pro-occidentală și pro-rusă. „Republica Moldova între Est și Vest” este tema emisiunii de la acest sfârșit de săptămână.* * *În deschiderea reuniunii șefilor agențiilor de securitate din CSI ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, a acuzat Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, așa cum spune el, de „amestec fără precedent în treburile interne ale Republicii Moldova”, anunțând că Rusia pledează pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Lavrov speră că Chișinăul va acționa independent, fără sufleori din exterior. Și tot în această săptămână mai mulți europarlamentari s-au aflat în vizită la Chișinău și au vorbit despre ireversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova. Despre Republica Moldova mai aproape de Rusia sau de Uniunea Europeană am discutat cu localnicii din comuna Bălăurești, raionul Nisporeni.– „Care merg înspre Europa, care merg înspre Rusia, amu-i un haos în țară, nici nu știi care și încotro, de parcă am fi într-o căldare cu pește, s-a tulburat apa și nu știm încotro s-o apucăm.”Europa Liberă: Dar Dvs. încotro vreți s-o apuce țara?– „Băiatul e în România, soția mi-i în Europa, în Italia, tot înspre Europa noi trebuie să ne ducem, să avem dialoguri foarte bune cu Europa.” Europa Liberă: Dar ați fost în Europa, ați fost la nevastă?– „Am fost!”Europa Liberă: Și câți ani i-ar trebui Republicii Moldova să ajungă viața de acolo?– „Foarte mulți, nici un veac mătincă, nici 100 de ani nu ajungem noi Italia, cum trăiesc ei și cum trăim noi în Moldova.”Europa Liberă: Așa de neputincioși sunt moldovenii?– „Sunt alții putincioși, dar alții foarte neputincioși îs.” Europa Liberă: De ce?– „Conducerea așa a fost. În Italia poate-s zece pe an milionari, dar la noi îs sute de milionari, într-o țară așa de săracă. Dar de unde sunt banii iștia? Înseamnă că organele de sus nu le acordă dreptate cetățenilor. Ce depinde de noi, noi facem, dar ce depinde de ei, nu fac.”Europa Liberă: Dar puterea și poporul cum ar trebui să stea la sfat, cum ar trebui să pună țara la cale?– „Aici îs 101 partide și, să mă scuzați de expresie, toți trag țărâna uscată sub dânșii, și adevărul tare greu îl găsim noi.”Europa Liberă: Cine vă insuflă încredere?– „Tot acești de sus, dar nu știm care-i drept, iaca ce-i. Te uiți la dânsul și el vorbește foarte frumos și foarte corect, spune că, da, dacă venim noi la putere, o să avem, o să vă dăm ș.a.m.d. și cum s-au așezat pe scaune moi, ei au uitat.”Europa Liberă: Dar pe cine ați ales la alegeri?– „Pe cine-i președintele amu, pe Maia Sandu am ales-o, noi avem încredere, dar îi trebuie o echipă foarte bună și să fie hotărâți.” Europa Liberă: Dar Dvs. astăzi cu ce comparați Moldova, cu ce o asemănați?– „Cu sărăcie, iaca cu ce, sărăcie. Părinții fără copii și fără nepoți, să strigi la ceruri de așa viață, nu pot să vină copiii uneori să vadă părinții sau părinții nu pot să se ducă la copii, mai ales și cu pandemia asta s-a prea agravat situația.”Europa Liberă: Cine sunt săraci și cine sunt bogați în Republica Moldova, dacă ați spus că Moldova e săracă?– „Noi nu zicem că guvernanții umblă în opinci, toți de pe la sate, toți acești care fac o bucată de pâine, lucrezi, dar tot nu-ți ajunge să te întreții și să mănânci o bucată de pâine, cu o bucată de unt și cu un ceai dimineața. Când și cum, trebuie să faci economii foarte mari, mai ales azi să ai un băiat la contract în Chișinău să învețe e foarte greu.”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?– „Sănătate multă și pace și să facem cât mai repede o stabilitate, și să fie bine în țară.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, în satul Bălăurești, și întrebăm cetățenii: cum se trăiește în țară?– „Nici bine, nici rău. Care mai pășește și mai muncește, acela are și mai face ceva, dar care așteaptă numai să-i dea cineva, apoi de-amu...”Europa Liberă: Sunt mai mulți care muncesc sau sunt mai mulți care așteaptă?– „Sunt și care muncesc, dar mulți așteaptă, tare mulți. - Că, iaca, nu-mi dă ajutor. – Dar cine să-ți dea, dacă n-ai pășit tu și n-ai făcut?”Europa Liberă: Care sunt cele mai mari probleme din societatea moldavă? Iată, dacă ar fi să le înșirați în ordinea prioritară, care credeți că e problema numărul 1?– „Sărăcia. Sărăcie ce înseamnă? Că nu avem condiții de trai.”Europa Liberă: Sunteți la pensie?– „Sunt la pensie, da.”Europa Liberă: Câți ani ați muncit?– „Dacă am 67 de ani, cred că am muncit; peste 30 de ani am muncit.” Europa Liberă: Unde?– „În colhoz, pe dealuri.”Europa Liberă: Și ce pensie aveți?– „O mie și patru sute.”Europa Liberă: Dacă v-o ridică la 2 mii, sunteți mulțumită?– „Tot îi puțin, când ai căta că ei toate celea au scumpit acum, când au auzit că se mărește pensia, amu au scumpit încă o dată, totul s-a scumpit.” Europa Liberă: Iată, veniți de la magazin, prețurile sunt altele decât erau până acum?– „D-apoi cum? Toate celea s-a scumpit. Trebuie să fie pentru țăran și cei de sus, și cei de jos care mai sunt la conducere să ajute țăranul, că tare-i greu, tare-i greu. Iată am două luni de zile de când tușesc și mi-i rău și nu se uită nimeni, nici medicii... De două ori am fost să mă internez în spital și m-au scos ca pe câini, patru teste de COVID, mă scarpin în nas și amu, nu mai pot de-amu suporta.”Europa Liberă: Sunteți singurică sau...– „Îs singură, singură, am copii, dar îs duși. Greutate, nu aveau de lucru și i-a pus pe fugă, am rămas singură-singurică, iaca la casa asta, aici trăiesc și...”Europa Liberă: Și unde vă sunt duși copiii?– „Băieții mi-s în Franța, doi băieți și fata-i în Italia.”Europa Liberă: Ce spun, se vor întoarce acasă măcar unul din ei?– „Nu, n-au de gând, că au zis că n-au la ce. N-au la ce veni, n-au posturi de lucru, ei, unde să se ducă, aici în sat să vină, unde să vină? Am cotele, care mi s-a dat acolo oleacă de pământ, dar restul...”Europa Liberă: Și mai aveți ceva de strâns de pe deal?– „Am păpușoii, poama am adus-o.”Europa Liberă: Mergeți singurică sau căutați ajutor?– „Mai caut pe cineva de ajutor, mă dus eu și mai lucrez la cineva ș-apoi vine și mă mai ajută. Așa-i.”Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Moldovei?– „Dar nu știu cum să mai zic, sperăm că să fie mai bine.”Europa Liberă: Câți bani v-ar trebui Dvs. să ziceți că aveți un trai decent?– „Așa, pentru mine singură, măcar 3 mii, 4 mii, dar mulțumesc Domnului cum este.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Bălăurești, Nisporeni, și întrebăm cetățenii: cum se trăiește în țară?– „Dacă e să luăm Europa și Moldova, după salariile noastre, la noi se trăiește foarte greu, foarte greu. Legumele la noi sunt mult mai scumpe decât în Europa și se aruncă la gunoi din cauză că oamenii nu pot să-și realizeze producția lor. Importăm din străinătate cu un preț dublu față de cum se vinde acolo, e o problemă mare.”Europa Liberă: Altă problemă?– „Altă problemă sunt salariile, salariul îi mic și dacă salariul îi mic, dar prețurile se majorează, noi practic nu putem exista. Eu am încercat cât am lucrat profesor, eu nu știu dacă la noi în Moldova își permite măcar 2-3% din populație să trăiască din salariul propriu, dar de pensionari nici nu mai vorbim. Ei fără ajutorul oamenilor din străinătate, copiilor, rudelor, fraților practic nu se poate de existat în Moldova.”Europa Liberă: Dar ce salariu i-ar trebui unui cetățean să vorbească că are o viață decentă?– „Cred că în jur de 10 mii și omul de la țară s-ar descurca. Dar pentru o familie tânără e catastrofă, eu vă spun, nu știu, e catastrofă. Eu nu demult am venit, dar prețurile mă șochează, ridicările acestea de prețuri la benzină, scumpiri, iată, au scumpit pâinea și omul cu ce mai rămâne? Medicamentele, absolut tot se scumpește, cum să trăiască omul?”Europa Liberă: Și de aici vine lămurirea de ce mulți din moldoveni își fac valizele și pleacă în străinătate?– „Și instabilitatea aceasta politică. Nu știu dacă o să se termine vreodată războiul acesta politic în Moldova și galoparea aceasta a prețurilor, oamenii nu au încredere în viitor pur și simplu.”Europa Liberă: Bine, dar acum s-ar părea că puterea o deține un singur partid, Partidul Acțiune și Solidaritate. Credeți că e în puterea lor să facă schimbările pe care le așteaptă cetățenii? Și care ar trebui să fie rezultatul acestor transformări?– „Având marea majoritate în parlament, adică au toate pârghiile de a schimba lucrurile spre bine, ar trebui mai transparent, să vadă lumea că, într-adevăr, merg lucrurile spre bine, dar la noi încă... Ori eu nu prea-s la curent cu politica, dar ceva se stopează și se stopează vădit lucrurile.”Europa Liberă: Anumite mișcări, acțiuni acum se văd în justiție. Pentru Dvs. sunt sesizabile?– „Da, acțiunile acestea în justiție sperăm să fie de bun augur, sperăm să fie o schimbare. Dacă se începe de la justiție și se va face o justiție corectă, poate oamenii să înceapă a recăpăta încrederea, fiindcă eu am votat cu trup și suflet, eu am fost la zeci de kilometri și am votat în Italia pentru schimbare.” Europa Liberă: Dar de ce vi s-a oprit un nod în gât?– „Pentru că nu-s așteptările pe care le-am avut. Posibil, lumea e prea nerăbdătoare, dar tăcerea aceasta nu-i chiar bună. Vă spun cinstit, când au spus că profesorii care nu se vaccinează să plece din sistem, pentru mine asta e o înjosire a intelectualității noastre din Moldova.”Europa Liberă: Dar dacă nu profesorul să fie model pentru societate, cine altul?– „Păi, eu sunt de acord, dar și cu vaccinarea aceasta, prea mult se ocupă de vaccinare politicienii, și nu medicii. De vaccinare ar trebui să se ocupe medicii și să lămurească ce înseamnă, nu politicul. De când știu, da, vaccinarea a fost bună, dar se ocupau cu vaccinarea medicii și lămureau poporului, nu politicul. Virusul există, boala există, sunt pline spitalele...”Europa Liberă: Haideți să revenim la justiție. Dacă se schimbă procurorul general, se schimbă situația în întreg sistemul?– „Sperăm că va fi o justiție corectă, transparentă, de aici ar începe totul.” Europa Liberă: Dar nedreptate în societate există?– „Aoleu! Nedreptate există peste tot.”Europa Liberă: Dacă este nedreptate, atunci poate și cetățenii trebuie să fie solidari în jurul ideii acestea că trebuie dreptatea...– „Noi solidaritatea ne-am demonstrat-o votând un parlament, noi lucrul ni l-am făcut, urmează...”Europa Liberă: Și acum le-ați plasat tot greul pe umerii lor?– „Asta așteptăm, să mergem într-un pas, să se oprească galoparea asta a prețurilor.” Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Republicii Moldova?– „Eu vreau să-l văd luminos. Depinde însă de noi, depinde de actuala guvernare, dacă au să ia pârghiile și au să îndrepte Moldova spre calea cea dreaptă, cred că cetățenii au să revină acasă.”Europa Liberă: Dacă ați face parte și Dvs. din guvernare, credeți că mult mai multe ați face și mult mai repede ați schimba?– „Dialogul dintre putere și popor este prea insuficient, ar trebui mai multă transparență și să lămurească: iaca, luna asta sau semestrul acesta facem aceea, facem asta, dar deocamdată e tăcere. Ori poate guvernarea e prea tânără ca să pună toate lucrurile la calea lor și să meargă sau strategia statului cred că încă nu-i chiar bine pusă la punct, proiectul de țară – unde mergem noi, unde vrem să mergem și cum vrem să mergem.” Europa Liberă: Dar unde ar trebui să meargă Moldova, pe ce drum?– „Pe drumul libertății și al independenței.”Europa Liberă: Mai aproape de Est, de Vest?– „De Europa, unde se trăiește bine, deoarece cale întoarsă nu mai există. Da, noi am fost cu rușii, eu cred că din cauza patriotismului, noi nu mai avem patrioți, marea majoritate a patrioților se află în Europa. Eu acolo văd lume într-adevăr cu trup și suflet care vor să trăiască părinții lor bine acasă, care vor să se întoarcă, dar, din păcate, aici dacă vrei să deschizi ceva, vreo afacere – un milion și unu de bețe în roate și de piedici îți pun.”Europa Liberă: Dacă ar fi să alegeți – aici, în Moldova, sau acolo, în Italia, în Europa, ce hotărâre luați?– „Eu vreau acasă să trăiesc, vreau să trăiesc bine în Moldova și nepoței mei tot.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Bălăurești, Nisporeni...– „Ascultăm, ne plac emisiunile și politica, și tot...”Europa Liberă: Cum se trăiește azi în Moldova?– „Dacă i-ar da pace lui Maia Sandu, dacă nu s-ar amesteca alții, nu i-ar încurca să lucreze, o să meargă lucrurile foarte bine.”Europa Liberă: Dar ce vreți Dvs. să fie rezolvat, în primul rând, în Republica Moldova ca cetățenii să nu mai fie atât de dezamăgiți, atât de mult să vorbească despre necazuri, să-și recapete încrederea?– „Să fie o stabilitate și în prețuri, și în alimentare, cum este acum cu combustibilul, cu gazul, cu lumina; să fie o stabilitate, adică să se vadă că lucrează pentru lume, pentru popor. Eu cred că asta-i cel mai principal...”Europa Liberă: Dvs. sunteți la pensie?– „Da, sunt la pensie.”Europa Liberă: Și ce pensie aveți?– „Ei, ce pensie?... Am un stagiu numai la bibliotecă de 45 de ani și am ieșit cu o pensie foarte mizeră, 1.600 de lei.”Europa Liberă: Nu ați ajuns la 2 mii?– „Nu. Cred că acum o să ajungem, că pensia încă n-am primit-o pe luna octombrie, dar credem că-i 2 mii de acum, că lumea a primit.”Europa Liberă: Guvernarea acum pune miza cea mai mare pe reforma în justiție. Dvs., cetățenii, sunteți de acord cu acești pași întreprinși de cei de la putere?– „Păi, sigur că suntem de acord! O justiție corectă, independentă să fie, nu furturi și fiecare să-și umple buzunarele cu banii statului munciți de lume, vai de capul ei, pentru că au fost conduși de oligarhi.”Europa Liberă: Cine?– „Justiția. Asta socot că-i cea mai mare problemă, că ei au fost conduși de oligarhi. Fostul, mă rog, să-i zicem procuror Stoianoglo, el oricum trebuie să plece din serviciu și să răspundă fiecare după merit, după merit(!)”Europa Liberă: Dacă vine altul, se schimbă brusc lucrurile?– „Sigur, nimic nu se schimbă brusc, dar cu încetul, clar, dacă n-o să aibă piedici, dar dacă o să aibă piedici, n-o să facă nici acesta nimic.”Europa Liberă: Dar cine îi poate pune piedici?– „Păi, iarăși foștii guvernanți care-s în opoziție acum pot să facă lucrul acesta, că ei sunt în stare de orișice, dar cred că o să fie bine.” Europa Liberă: Când e vorba despre viitorul Republicii Moldova, Dvs. care credeți că ar fi drumul corect pe care să se îndrepte țara?– „Înspre Europa!”Europa Liberă: De ce?– „Acolo lumea-i civilizată, trăiesc bine, noi am fost și am văzut cum trăiește lumea. Muncesc, găsesc timp și se duc și se odihnesc, nu ca la noi, lucrează lumea până cade în brânci. Dar vă spun, trebuie să-i dea pace doamnei președinte să muncească, să n-o apese. E clar că niciodată nu se face ceva peste noapte, trebuie să avem răbdare. Vă spun, ca într-o familie, când începi, doar de la ce o începi? De la o lingură, o furculiță și o farfurie, dar dacă este înțelegere, totul se face și ajungi gospodar în toată legea. Așa cred că și cu Maia Sandu.”Europa Liberă: Dar cu câtă răbdare trebuie să se înarmeze cetățenii ca să creadă că viitorul lor va fi unul mai prosper, dreptatea va fi pusă în capul mesei, legea va fi respectată de la opincă până la vlădică? Cât timp trebuie să treacă?– „Oricum trebuie să treacă minimum un an, lumea așteaptă, așteaptă rezultate.”Europa Liberă: Dar lumea e unită, cetățenii sunt solidari?– „Nu prea, dar oricum trebuie să se străduie să facă, fiindcă nu-i de-ajuns patru ani la guvernare, oricine ar fi și nu se prea atrage atenție la sate. Tineretul pleacă, dar dacă o să fie bine, tineretul o să se întoarcă înapoi, dar trebuie răbdare și mai multă atenție la sate, fiindcă înainte de alegeri toți vin. Știți, ca și când te-ar băga și în sân și li-i milă de lumea de la sate, și o compătimesc, după ce trec alegerile, gata, nu mai vezi nici pe unul până la următoarele alegeri și iar tot așa se face. Să vină în teritoriu să vadă cum trăiește lumea, să asculte doleanțele cetățenilor, nu că o să treacă patru ani și o să ne ducem iarăși și o să vorbim, și iar o să fim aleși. Nu se face lucrul acesta. Și noi credem că s-a luat o cale bună odată cu alegerea doamnei Maia Sandu, noi credem că ea o să facă treabă și o să ridice țara din sărăcie și din genunchi, dar trebuie răbdare și din partea populației, și trebuie susținută.” Valentina Ursu, Europa Liberă, am ajuns aici, la Bălăurești, Nisporeni, și întrebăm cetățenii: încotro, Moldova? Pe ce cale se îndreaptă satul, statul?– „Pe calea cea dreaptă, spre Europa, asta-i la sigur. Asta ne-o dorim de mulți ani și acesta este un vis al nostru, al cetățenilor. Îndeosebi noi suntem pe malul Prutului și în fiecare zi se aude zgomot de mașini, țara se dezvoltă, merge înainte. Uitați-vă, așa am vrea și noi.”Europa Liberă: Dar câți ani i-ar trebui Moldovei ca să ajungă standardele europene?– „Este greu de spus, chiar dacă-i greu de spus, eu sunt sigur că le vom ajunge. Este important că s-a început deja mișcarea, evoluția, adică ceea ce avem acum la guvernare și în parlament este ceea ce ne-am dorit cu toții și îl avem, avem un parlament, avem guvernul, avem tot al nostru, iar reformele și schimbările nu se fac într-un an-doi, adică trebuie ceva timp, deoarece este corupție și chiar dacă Maia Sandu are aproape anul acuși, pe urmă guvernul două luni are de-abia și ne dorim...”Europa Liberă: Transformările adevărate ce rezultate trebuie să arate?– „Dezvoltarea economică a țării, asta este foarte important. Noi suntem o țară agrară și noi trăim din ceea ce creștem, din ceea ce avem, noi avem două bogății – pământul și oamenii. Deci, dacă e vorba de agricultură, țara trăiește din export, și nu din import, asta este foarte important. Ar trebui să creștem producție de calitate și să facem exporturi. Eu sunt directorul unei organizații obștești care oferă consultanță producătorilor agricoli la nivel de raion, la nivel de Nisporeni, cunosc foarte bine situația din agricultură la noi în Nisporeni și vreau să vă spun că este o mișcare, este o mișcare spre bine, oamenii implementează tehnologii noi deja, construiesc depozite frigorifice unde vor păstra producția, sunt orientați spre o producție de struguri de masă, prune uscate, prune în stare proaspătă, o producție calitativă și ea deja este întrebată și cucerește încetul cu încetul piața europeană.” Europa Liberă: Geopolitica acum mai este la ordinea zilei sau dispare încet-încet acest subiect?– „Sigur că avem persoane care sunt orientate și spre Est, le cunoaștem, le știm, suntem foarte multe persoane care suntem orientați spre Vest, spre Uniunea Europeană, dar, vă zic, rușii n-au dat niciun bănuț pentru dezvoltarea economiei timp de 30 de ani, de la independență încoace toți banii au venit de la Uniunea Europeană, de la Statele Unite. Ei au investit, au investit în economia reală. E regretabil faptul că noi am avut un proiect mare, „Provocările Mileniului” se chema și au fost alocate 264 de milioane de dolari, dar când au văzut corupția de la noi, este vorba de Serviciul acesta de Achiziții Publice, care a încurcat, dacă un geam sau o ușă costă real o mie de lei, apoi trece prin Achiziții și ea se ridică la 3-4 mii de lei. Iată de atâta a fost retras acest proiect, cu părere de rău, dar avea să ne ajute foarte mult. Deci, vă zic, cele 10 stații de irigare care au fost restabilite, reconstruite, drumuri, infrastructură, adică depozite frigorifice, au fost ajutați și unii țărani, era totul prevăzut și dacă era să meargă, este vorba de aproape un miliard de dolari, vreo 980 de milioane de dolari se alocau în trei etape.” Valentina Ursu, Europa Liberă, am făcut un popas aici, la Bălăurești, Nisporeni, și întrebăm cetățenii: pe ce drum se îndreaptă țara azi? – „D-apoi, pe ce drum se îndreaptă? Pe-o parte-i corect, pe-o parte parcă-i greșit. Nu știu, eu nu mă implic în politică.”Europa Liberă: Dar așa se zice că, dacă nu se ocupă omul de politică, se ocupă politica de om...– „(Râde.) Da, da... Traiul până când, mulțumim Domnului că avem de toate și traiul îi bun.” Europa Liberă: Ce salariu aveți? Sau sunteți la pensie?– „Suntem la pensie. Ni s-au mărit pensiile și primim 2 mii de lei.”Europa Liberă: Dar cât ați avut până acum?– „1.570 de lei.”Europa Liberă: Și cum vă descurcați cu pensia de 1.500 până acum?– „Da’ cum ne descurcam? Ne duceam la bar și luam pe datorie, și-apoi primeam pensia și dădeam înapoi și iar rămâneam fără nimic, iaca ce făceam.”Europa Liberă: Aveți pe cineva plecat peste hotare care vă ajută?– „Nu, nu ne ajută, că ei de-amu îs toți căsătoriți.”Europa Liberă: Câți copii aveți?– „Șase copii.” Europa Liberă: Și unde vă sunt?– „Doi trăiesc în Ucraina, îs căsătoriți acolo și trăiesc. Îs mulțumită cum trăiesc, trăiesc bine. Unul de-amu îi plecat în România și îs mulțumită. Am și o noră dusă peste hotare, e în Israel. S-a dus oleacă, cum se zice, să mai scăpăm din sărăcie. Până nu te duci peste hotare să lucrezi, nu scapi de sărăcie, iaca cum.”Europa Liberă: Dar aici, în Moldova?– „Da’ în Moldova ce să lucrezi? Sunt posturi de lucru și în Moldova, dar îs prost plătite. Iaca n-ar trebui să crească tarifele și la gaz, și la benzină, la solearkă (motorină), drept amu, când vine iarna, atunci scumpesc totul, când să aduci pâinea de pe deal atunci solearka îi scumpă, benzina îi scumpă și am înțeles că și pâinea o să se scumpească, și tot, dar n-ar trebui să facă așa, amu de ce merge, de ce mai tare se ridică prețurile.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Bălăurești, Nisporeni, și întrebăm cetățenii: cum se trăiește în țară?– „Au plecat și de la noi din sat, au plecat mulți, dar marea majoritate sunt în sat, lucrează pământurile și ne mândrim cu așa oameni în sat.”Europa Liberă: Ce perspectivă are satul și statul?– „Până când nu-i perspectivă, fiindcă la noi a fost sistema de irigare care s-a distrus și alta până când din buget nu suntem în stare să construim, că la noi foarte mulți se ocupau cu creșterea legumelor, practic, noi îndestulam câteva raioane din jurul nostru cu legume, iar acum, nefiind sistema asta de irigare, mulți s-au lăsat și chiar mulți au și plecat din sat acei care se ocupau, au rămas câțiva cu sere, la care tot le vine greu, fiindcă nu le ajunge apă.”Europa Liberă: Pe ce trebuie să se focuseze actuala guvernare, cei care au obținut încrederea cetățenilor la 11 iulie, ce probleme trebuie să includă agenda lor prioritar?– „Să aducă investitori și să deschidă locuri de muncă, locuri de muncă bine plătite. Noi avem firma Bihor, sediul firmei e în Bihor, România, și avem o filială în Nisporeni, dar această firmă de când funcționează n-a adus utilaj nou deloc, tot utilajul nou vine în Bihor, România, cel vechi îl aduc aici și oamenii nu câștigă mai mult de 4 mii de lei. Și în fiecare săptămână agenții lor umblă prin sat cu afișe: „Poftim, veniți la lucru”. Acum, 4 mii de lei e puțin, e prea puțin.”Europa Liberă: Dar pentru a fi atrase investiții trebuie un mediu favorabil, un mediu prietenos pentru atragerea banilor, nu?– „Pentru a veni investitori, în primul rând, trebuie de făcut legislația în așa mod ca investitorul străin care vine să fie sigur că el investește, și nu ajunge la o perioadă cineva să-i ia businessul, cum s-a întâmplat chiar și la noi în raion. Un italian a investit cu un om de la noi din raion și l-au deposedat, și a plecat, și despre acest lucru a știut toată Europa, fiindcă el transmite acolo, are legături. De-atâta legislația trebuie să fie așa ca să fie apărat investitorul care vine din punct de vedere legal, dacă apar ceva neînțelegeri între parteneri să fie apărat, să fie convins că nimeni nu poate să-i ia partea lui de business. În 30 de ani de independență, practic, noi n-am avut o justiție independentă, de politic a depins. Eu văd că eforturile care se depun de către actuala guvernare, de președinta țării sunt acelea ca justiția să fie independentă și să fie oameni onești și cinstiți în justiție. Tot ceea ce face acum guvernarea, eu cred că se face înspre bine. Mulți nu sunt de acord noi știm de ce, fiindcă li se duce terenul de sub picioare. Nu știu cum se lămurește faptul că majoritatea procurorilor, judecătorilor au devenit cei mai bogați oameni și au castele peste tot și în Chișinău, și în alte părți. Cu salariul pe care îl primeau ei nu se poate de justificat averile, de-atâta prioritățile actualei guvernări sunt ca să curețe sistemul de așa persoane. Oamenii care au votat actuala guvernare trebuie s-o susțină mai departe, să nu se potrivească la acei care luptă acum cu actuala guvernare, că vedeți...”Europa Liberă: Înlăturarea dlui Stoianoglo credeți că ar putea să schimbe brusc și eficient situația?– „Eu cred că justiția o să-și facă treaba și o să vadă dacă-i vinovat dl Stoianoglo, dar faptul că în aproape doi ani de zile de când el îi procuror general și l-a eliberat pe dl Platon, cel mai mare făptaș al răului în republică, asta dă dovadă de multe. Nu cred eu că Platon a fost eliberat, așa, pur și simplu pe degeaba, dar eu cred că justiția o să-și facă treaba.”Europa Liberă: Și încotro, Moldova? Pe ce cale în continuare trebuie să meargă statul?– „Pe calea europeană. Noi trebuie să mergem spre Europa. Europa unde-i viață civilizată, unde sunt locuri de muncă; Europa unde sunt salarii decente; Europa unde legea-i lege pentru toți, așa că trebuie numaidecât pe calea europeană să mergem.”Europa Liberă: Cine din politicieni vă insuflă astăzi încredere?– „Păi, actuala guvernare și președinta țării, președinta Maia Sandu care și-a luat o povară foarte mare în perioada aceasta ca să facă regulă în țară, că în 30 de ani de independență toată lumea vede ce s-a făcut la noi în țară. Corupția-i peste tot, în toate direcțiile.”* * *Voci adunate în comuna Bălăurești din raionul Nisporeni. Aflat în vizită la Chișinău, Dragoș Tudorache, europarlamentar român și raportor al Comisiei de politică externă din Parlamentul European pentru implementarea Acordului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, a confirmat disponibilitatea Bruxelles-ului și a Parlamentului European de a susține Republica Moldova prin asistență tehnică şi expertiză în toate domeniile prioritare.Tudorache a fost primit de şefa statului Maia Sandu, s-a întâlnit cu preşedintele parlamentului, Igor Grosu şi au semnat un Memorandum de înțelegere dintre legislativele de la Chişinău şi Bruxelles. Într-un interviu cu Europa Liberă, Dragoș Tudorache a vorbit despre asistența din partea Uniunii Europene.Dragoș Tudorache: „Există o foarte mare voință politică la nivelul instituțiilor europene, la nivelul Parlamentului European, al Comisiei Europene, al Serviciului de Acțiune Externă de a ajuta Republica Moldova, și de a ajuta Republica Moldova dincolo de retorica politică, că aici e foarte important, cumva poate părea ușor să dăm cu toții declarații pompoase: suntem în spatele sau alături de Republica Moldova, vrem să o ajutăm, dar eu cred - și am susținut asta de la tribuna Parlamentului European -, eu cred că ajutorul acesta și sprijinul politic e foarte important și el trebuie însă dublat de un efort consistent, cât se poate de concret, cât se poate de măsurabil, în așa fel încât atât autoritățile, cât și cetățenii să simtă că într-adevăr Europa este alături de ei.”Europa Liberă: Se va majora asistența financiară din partea Uniunii Europene, pentru că și la Bruxelles trebuie să existe un consens în cadrul celor 28 de state?Dragoș Tudorache: „Sigur că da. Nu vă pot da acest răspuns concret acum, însă noi pledăm pentru o majorare a acestui sprijin financiar. Mă bucur, în primul rând, că a intrat a doua tranșă, acum mă bucur că a existat și acel grant de 36 de milioane de euro, dat la finalul lunii septembrie, deci sunt semnale foarte concrete, foarte clare de sprijin, însă mie unul mi-e evident că nu e de ajuns și că trebuie să facem un efort și mai mare pentru a ajuta Republica Moldova, nu numai pentru că agenda politică este foarte ambițioasă a acestui nou guvern, a președintei Maia Sandu, a parlamentului, dar și pentru că, cel puțin acum, în acest context foarte dificil pentru iarna care vine va avea un efect în economie foarte profund și în Republica Moldova, dar și în economia europeană și atunci acest acompaniament financiar e important.”Europa Liberă: Dar Dvs. la Bruxelles anticipați deznodământul acestei crize a gazelor?Dragoș Tudorache: „E greu de anticipat un deznodământ, dar pot să vă spun că începutul acestei crize, să-i spun, nu e unul de bun augur, se simte în buzunarul fiecărui cetățean european. Să știți, nu e o chestiune care e doar aici în Republica Moldova, peste tot, în mai toate statele membre ale Uniunii Europene se simte deja o creștere a facturii la energie, la curent, la gaze.” Europa Liberă: Și atunci, cetățenii o să-i învinuiască pe cei de la putere că nu au suficientă grijă ca să acopere aceste cheltuieli enorme pentru unele familii?Dragoș Tudorache: „Bineînțeles că impactul e, în primul rând, asupra consumatorului, că acesta este cel mai important, este un impact asupra economiei, asupra operatorilor economici care se răsfrânge în prețuri, se răsfrânge apoi în inflație, deci evident că există o responsabilitate politică pe care o poartă guvernele, e cât se poate de clar și pentru care sunt responsabile în fața cetățenilor.”Europa Liberă: Republica Moldova a cerut ajutor Bruxelles-ului ca să intervină în problema asigurării cu gaze a cetățenilor țării. Credeți că e posibil ca cei de la Bruxelles să ajute, și cum ar putea să ajute Republica Moldova în această situație?Dragoș Tudorache: „Eu știu că dl ministru și vicepremier Popescu a fost în vizită la Bruxelles, în ultimele zile a fost în vizită la București tocmai pentru a căuta cât se poate de repede soluții la ceea ce se prefigurează a fi o posibilă criză a gazelor. Mă bucur că a făcut acest lucru și eu am fost la Chișinău, cât Domnia Sa era la Bruxelles, deci aștept și eu să mă întorc cât se poate de repede la Bruxelles și să înțeleg care a fost răspunsul concret din partea instituțiilor europene și ce se poate face, repet, cât se poate de concret, de palpabil pentru a ajuta Republica Moldova pe ambele paliere – și pe asigurarea gazului efectiv, dar și pe un pachet financiar care să ajute compensarea acestor creșteri de costuri la nivelul populației.”Europa Liberă: Multă lume așteaptă totuși ca dinspre România să vină gazul prin țevile gazoductului Iași-Chișinău. Deocamdată, el e funcțional, dar gaz nu curge.Dragoș Tudorache: „Acum, dacă îmi dau puțin deoparte pălăria de raportor al Parlamentului European și mi-o pun pe cea de politician român, da, și eu sper ca o parte din soluția care se va găsi pentru Republica Moldova să fie și o soluție românească, bilaterală, pentru că suntem acolo să sprijinim Republica Moldova. Asta e clar. Deci, cred că sprijinul politic, sper eu, este evident pentru toată lumea, acum trebuie să găsim și sprijin operațional cât se poate de repede. E bine că tehnic gazoductul acum este funcțional, acum trebuie să găsim și gazul care să vină prin acest gazoduct. Repet, toate statele membre sunt acum într-o situație dificilă în prag de iarnă în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze, deci nu va fi simplu pentru niciunul dintre partenerii Republicii Moldova de a găsi soluții rapide, dar eu cred că din concursul tuturor celor care sunt disponibili politic să sprijine Republica Moldova să reușim împreună, cu un efort susținut și bilateral din partea României, și din partea Uniunii Europene și poate chiar a altor state membre care pot fi aduse să ajute să găsim o soluție.” Europa Liberă: Noua guvernare de la Chișinău insistă mult pe o reformă a justiției și crede că, dacă e cu șanse această reformă, atunci ar putea să ajungă și la alte reforme tot atât de importante ca și reforma în justiție. Cum înțelegeți Dvs. acolo, la Bruxelles, ceea ce se întâmplă astăzi în relația putere-justiție?Dragoș Tudorache: „Niciun fel de modernizare a statului nu se face fără o justiție independentă. Și aceasta este o vedere pe care noi la nivelul Parlamentului am susținut-o întotdeauna și de aceea ne bucurăm să vedem că și la nivelul actualei puteri, al majorității din parlament, al guvernului există acest angajament foarte ferm de a face din reforma justiției o prioritate zero. De ce? Pentru că, de fapt, e despre cum începi, deci cum începi reforma statului, cum modernizezi statul și pentru asta ai nevoie de acea pârghie esențială care înseamnă independența justiției, pentru că justiția îți este arbitrul cel mai important în stat și în echilibrarea statului. Și atunci pentru noi e un lucru bun, e un semn bun că există această prioritizare, urmează acum să vedem întreaga suită de modificări legislative pe care guvernul și le-a asumat, o parte deja au fost trecute, am văzut și modificarea constituțională, care este foarte importantă, e de bun augur, e de bun augur că a existat o majoritate atât de largă în spatele acestor modificări, e un semn bun pentru societate și pentru democrația din Republica Moldova. Deci, sperăm să vedem într-adevăr în pașii următori legislativi și executivi pe care îi ia acest guvern și majoritatea din parlament, să vedem într-adevăr cum această reformă a justiției se concretizează cu beneficii în primul rând pentru cetățeni.” Europa Liberă: Ecoul îndepărtării din funcție a procurorului general Stoianoglo a ajuns la Bruxelles? Ce concluzii ați tras pe marginea acestui caz?Dragoș Tudorache: „Nu e momentul să tragem noi concluzii. Da, am văzut și noi informația cu privire la anchetarea procurorului general, da, evident este un caz excepțional, să ai un procuror general anchetat nu e o situație simplă sau pe care o întâlnim în fiecare zi, însă, până la proba contrarie, eu am încredere în instituțiile statului din Republica Moldova, cred eu, ca toată lumea. Trebuie să vedem cursul acestei anchete. Ceea ce trebuie să facă acest guvern este să comunice foarte bine, foarte clar, foarte repede pe acest subiect; organele de anchetă trebuie să comunice pas cu pas ce se întâmplă în această investigație, tocmai pentru a elimina orice formă de suspiciune cu privire la fundamentul, la motivațiile acestei investigații.”Europa Liberă: Inclusiv de la Bruxelles deseori se amintea că imaginea Republicii Moldova a fost grav afectată, șifonată de dispariția miliardului, de spălarea banilor prin laundromatul rusesc, trebuia totuși să se livreze rezultate concrete pe marginea acestor dosare de rezonanță?Dragoș Tudorache: „Evident! Deci, poziția noastră, cel puțin îmi amintesc, nu cred să fi fost o singură dezbatere în Parlamentul European, legată de Republica Moldova, în care colegii parlamentari să nu-și exprime îngrijorări cu privire la absența oricărei investigații sau măcar a unor începuturi de rezultate cu privire la anchetarea acestor cazuri care au afectat atât de profund nu doar economia Republicii Moldova, dar încrederea populației în justiție, în stat. Și atunci, evident că pentru noi a vedea că au trecut atâția ani în care nu s-a întâmplat nimic în aceste investigații sau cazuri a ridicat constant multe semne de întrebare. Și eu sper ca în această reformă începută acum și în felul în care ea va avea un efect, sper eu, pozitiv în sistemul judiciar din Republica Moldova să se creeze premisele pentru ca astfel de anchete să poată fi duse la bun sfârșit. Este esențial pentru sănătatea societății și pentru felul în care oamenii încep să prindă încredere că statul lucrează pentru ei.”