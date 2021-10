Tzancă Uraganu’, chemat să cânte la înmormântarea românilor uciși de COVID. Ce reacție a avut manelistul: “Și cunoștințe, și apropiați, din toate părțile. Cu mâna pe inimă…”

23:20

În vârstă de 68 de ani, Jean Paler se confruntă cu grave probleme de sănătate. Marele actor a vorbit despre afecțiunile de care suferă și care l-au adus, de multe ori, pe mâinile medicilor. Concluzia […] The post Jean Paler, adevărul despre starea lui de sănătate: “M-am obişnuit cu infarct după infarct!” appeared first on Cancan.