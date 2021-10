Ronnie Tutt, bateristul lui Elvis Presley, a murit la 83 de ani

19:10

Trupa britanică Coldplay va susține un turneu mondial în 2022, cu prilejul lansării noului album „Music of the Spheres”, bazându-se pe un model sustenabil care va reduce cu 50% emisiile de CO2. Membrii Coldplay, care […] Articolul Coldplay a anunţat un turneu eco-friendly, care va avea loc în 2022, pentru promovarea albumului ”Music of the Spheres” apare prima dată în Apropo.ro.