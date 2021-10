Netflix: Franciza „Squid Game” va genera circa 900 de milioane de dolari

11:40

Adrien Brody a refuzat șansa de a juca în ”Lord of the Rings”, o decizie pe care a regretat-o imediat după ce a văzut epopeea lui Peter Jackson la cinematograf. Într-o retrospectivă recentă a carierei […] Articolul Adrien Brody a refuzat un rol în ”Lord of the Rings”, o decizie pe care a regretat-o după ce a vizionat epopeea lui Peter Jackson apare prima dată în Apropo.ro.