Incredibil! Cum arată o zi din viața unei mame eroine care a născut 10 copii

22:50

De o bună perioadă, Cleopatra Stratan se află în topul preferințele celor care apreciază muzica de calitate. Dar ca să o ai la un concert, trebuie să bagi mana adânc în buzunar, pentru că artista […] The post Ce tarif are Cleopatra Stratan? Cât costă dacă vrei să-ți cânte la un concert appeared first on Cancan.