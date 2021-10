Dragoș Bucur, Dorian Boguță și Alexandru Papadopol se pregătesc pentru „Două lozuri 2”. Când încep filmările

11:50

Temperaturile pot ajunge zilele următoare până la 22 de grade Celsius, iar spre sfârșitul săptămânii vor fi perioade de răcire accentuată, unde temperaturile vor scădere sub 4 – 5 grade, şi chiar sub zero grade la munte, în timpul nopții, anunță meteorologii, care au prezentat, luni, 18 octombrie, date despre evoluția vremii în perioada următoare. […]