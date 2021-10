Dinamo are 5 absenți pentru meciul cu Rapid » Ce prim „11” vrea să aleagă Rednic

Dinamo are 5 absențe pentru derby-ul cu Rapid de runda viitoare.Rapid - București (runda #13) se joacă sâmbătă, ora 20:30, în Ștefan cel Mare. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Sport+, Telekom 1 și Digi 1.Dinamo e penultima în Liga 1, cu doar 7 puncte acumulate în 12 runde. Rapid (locul 5, 21p) are un moral execelent după victoria cu CFR, 2-0. ...

