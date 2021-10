Gabriela Prisăcariu, reacție dură după ce a fost criticată pe internet

14:00

„Societatea are nevoie de directori, de IT-iști, de secretare, dar avem nevoie și de oameni tehnici" Lipsa personalului calificat mai ales din zonele tehnice este una dintre problemele majore cu care se confruntă economia românească […] IPSO Agricultură și Narada au reutilat atelierul de mecanică al unui colegiu tehnologic din Roman