S-a rupt lanțul de iubire între Alexandru Papadopol și Adriana Titieni! „Au început să vorbească și cu alte persoane!”

14:10

Ștefania Bălteanu, o tânără de doar 26 de ani, trăiește un adevărat coșmar. Acum un an, a lovit, pe trecerea de pietoni, un băiat, iar managerul Andrei Volos avea să se aleagă cu dosar penal […] The post Managerul Andrei Volos trăiește un coșmar: ”Îmi cade părul, am albit, dorm două ore pe noapte!” appeared first on Cancan.