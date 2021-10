Nu este o glumă! O femeie a aplicat pentru un job și a primit refuzul după 8 ani

10:10

Adrian Nartea a devenit cunoscut publicului larg datorită rolului jucat în serialul „Vlad”. Acum, actorul are planuri mari de viitor și dorește să joace în producții internaționale. Acesta a vorbit despre felul în care i […] The post Adrian Nartea, din serialul Vlad, planuri mărețe! Actorul își dorește să joace în producții internaționale. „Voi merge și peste Ocean” appeared first on Cancan.