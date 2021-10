Un politician a obținut ordin de protecție împotriva soției după ce l-ar fi bătut

12:10

Mădălina Miu rupe tăcerea! Acuzele sunt uluitoare. Tzancă Uraganu ar întreține relații sexuale și cu bărbați. Soția manelistului spune că are dovezi în acest sens, filmări și discuții. De asemenea, Mădălina a mai dezvăluit că […] The post Mădălina Miu: ”Tzancă avea gurița pusă undeva!” + ”Surprins în toaleta unui club din Berlin, tot în genunchi!” appeared first on Cancan.