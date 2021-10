DJ Harra dezvăluie experiențele prin care a trecut când a mixat fără haine pe ea! ”Am implanturi de susținere, nu de mărire! Chiar dacă am fost topless, nu am avut incidente!”

14:10

Nicole Cherry mai are foarte puțin până va deveni mamă pentru prima dată și are multe emoții. CANCAN.RO a stat de vorbă cu artista și a aflat lucruri inedite despre dezamăgirile sale în amor, despre […] The post Nicole Cherry spune totul despre operațiile estetice: „Mama Natură n-a fost generoasă cu mine!” appeared first on Cancan.