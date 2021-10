Vizionarea de conţinut pe Netflix a crescut cu 14% în orele în care Facebook a fost indisponibil

08:30

Fostul spion MI6 Christopher Steele, omul din spatele faimosul dosar despre amestecul Rusiei în alegerile americane, a dezvăluit într-un interviu pentru ABC News, înaintea apariţiei documentarului „Out of the Shadows: The Man Behind the Steele Dossier”, că este convins de acurateţea informaţiilor din dosar, inclusiv cele mai controversate despre Donald Trump, chiar dacă proporţia nu ajunge uneori la 100%.