Celia, detalii despre a doua sarcină: „Am avut ceva interdicții la început”

16:40

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! Momentan, Ştefan Bănică este ocupat cu filmările pentru ­show-ul de talente „X Factor”, de la Antena 1, care a trecut de bootcamp şi se apropie cu paşi repezi de filmările finale. Cum deocamdată concertele s-au oprit din nou, din cauza pandemiei, solistul are speranțe să reia seria de spectacole de Crăciun sau pe cele din proiectul "Super Party in the Park", pe care l-a susţinut ş...