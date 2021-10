Indicele ROBOR la 3 luni creşte la 2,25% pe an, cel mai mare nivel din ultimele 16 luni

11:20

O echipă de chirurgi din New York au reuşit să ataşeze cu succes un rinichi crescut într-un porc modificat genetic la un pacient aflat în moarte cerebrală şi au constatat că organul funcţionează normal, informează Mediafax, care citează The New York Times. Rinichiul, ataşat la vasele de sânge din partea superioară a piciorului, în afara […]