EXCLUSIV Gușă pus în dificultate de Ioanițoaia: “V-ați spălat pe mâini în cazul fetelor care au povestit că au fost bătute la lot"

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, nu a trecut încă peste eșecul cu Rapid, 0-2.„Nu dorm bine niciodată de când sunt antrenor, în special la CFR. Tot timpul dorm puțin și îngrijorat. Acum nu prea am dormit deloc, se vede și pe fața mea. N-am înțeles nimic din acel meci cu Rapid. Principalul vinovat e antrenorul mereu. Am încercat să văd unde am greșit. M-am întors la CFR să readuc echipa unde a fost. ...