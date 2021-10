Senatoarea Diana Șoșoacă a refuzat să poarte masca de protecție în ședința de plen a Parlamentului

14:10

Daniela Ploia a lăsat în urmă COVID-ul. De câteva zile. Acum e doar slăbită, dar nu uită că a trecut printr-un adevărat coșmar. S-a infectat, dar nu a știut. Apoi, pe rând, părinții ei, dar […] The post Familia Danielei Ploia, lovită de COVID. A trăit coșmarul vieții: ”Am intrat în panică, am terorizat medicii, am zis că-mi pierd părinții!” appeared first on Cancan.