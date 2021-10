Prognoză de coșmar la INSP: 1000 de decese și 25.000 de cazuri zilnice COVID. "Se va muri pe capete"

19:30

"Declararea stării de urgenţă este singura noastră şansă, altfel vom căra morţii în camioane. Am ajuns în momentul Lombardia, pentru că am negat pandemia. Lumea are nevoie de un șoc pentru a se trezi din beția de peste vară. Și acesta ar fi un semnal în străinătate că situația este foarte gravă". Declaraţiile au fost făcute de doctorul Octavian Jurma, cercetător.