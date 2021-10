Programul românilor în Europa League și Conference » Pe ce meciuri stăm cu ochii

23:10

Barcelona - Dinamo Kiev 1-0. Mircea Lucescu, antrenorul ucrainenilor, a împărțit jocul în două părți: nemulțumit de prima repriză, sătisfăcut de partea secundă.Programul serii din UCL, AICI!„Sunt dezamăgit de rezultat și dezamăgit de prima repriză. Mi-a plăcut cum am jucat în partea secundă, când am scăpat de teama de a evolua împotriva Barcelonei. Puteam obține mai mult de la acest meci la modul în care am jucat în repriza a doua. ...