Zarug și Lorelai au părăsit competiția ”Asia Express”

14:50

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între un șofer de taxi și un client a devenit virală. ”Discuție într-o stație de taxi: -Care sunt prețurile la dumneavoastră? -3 lei […] The post Bancul zilei | Discuție într-o stație de taxi: ”Care sunt prețurile?” appeared first on Cancan.