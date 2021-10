Gică Popescu, ferm după ce FCSB a cerut oficial amânarea jocului cu Farul: „S-ar crea un precedent periculos!”

20:30

O tânără a observat un covor sub patul în care dormea cu bunica ei la un hotel care era tăiat și, uitându-se la el și verificându-l a găsit sub acesta o cameră ascunsă. Addison Cassel, @addisoncassel , […] The post O femeie a găsit o camera ascunsă, sub covor, într-un hotel appeared first on Cancan.