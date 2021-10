Cum se descurcă Xonia cu iubirea „la distanță”. „Nu e ideal, dar…”

11:50

Andreea Marin a făcut o serie de dezvăluiri, cu ochii-n lacrimi, despre mama ei. În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, prezentatoarea TV s-a sensibilizat și a vorbit despre una dintre cele mai importante persoane […] The post Destăinuirile Andreei Marin. A vorbit, cu lacrimi în ochi, despre mama ei: ”Tot ce am creat mai prețios…” appeared first on Cancan.