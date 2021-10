Anamaria Prodan nu se lasă! Declarații despre nunta lui Reghecampf: „Vin și eu la nuntă” » Atac la Becali: „Face de râs numele lui Dumnezeu”

18:20

Pantofii de alergare Air Zoom Alphafly Next% 2 de la Nike, acum și în RomaniaCu ocazia lansării noului pantof de alergare din gama premium, am stat de vorba cu Ioana Panaete, multiplă campioană europeană la gimnastică aerobică și Florin Cujba, unul dintre cei mai cunoscuți traineri români. Primele impresii despre Air Zoom Alphafly Next% „Am testat modelul Alphafly. ...