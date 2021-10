Rezultate Loto 6/49, joi, 21 octombrie 2021. S-a câștigat marele premiu de aproape 1.55 milioane de euro. Unde a fost jucat biletul norocos

12:10

Veștile nu sunt tocmai îmbucurătoare, potrivit declarațiilor reprezentanților Organizației Mondiale a Sănătății. Conform lor, pandemia ar putea să mai țină un an. Specialiștii din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății au tras un semnal de alarmă. […] The post Avertismentul transmis de OMS: pandemia ar putea să mai țină un an appeared first on Cancan.