Pandemia, tablou regional: tulpină nouă în Rusia, noi recorduri în Ucraina, restricții în România

19:50

„Iarna nu-i ca vara”, această expresie, devenită celebră, a intrat în folclorul politic și este valabilă ca niciodată pentru noi. Și asta o știu nu doar guvernanții, dar mai cu seamă cei pe care îi guvernează puterea de la Chișinău. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine, aflați imediat. Reluăm discuțiile cu analiștii Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu despre ceea ce se întâmplă cu noi, cu toții, din voia celor care diriguiesc, din voia celor de la butoane și a celor care le dau peste mâini. Întrebarea de epigraf pentru emisiunea de astăzi: „S-a epuizat deja creditul de mare încredere pe care l-a câștigat puterea mai întâi la prezidențiale, apoi la anticipate? Bateria aceasta cu care aleargă iepurașul cum e?”Nicolae Negru: Duracell...Vitalie Călugăreanu: „Dacă nu s-a terminat, se cam termină deja. Cred că a mai rămas undeva credit de încredere, dar oricum lucrurile care se întâmplă în ultima vreme și această agitație legată de prețuri, tarife, acum și criza aceasta energetică o să le cam joace festa noilor guvernanți, dacă putem să le mai zicem că sunt noi.”Europa Liberă: De ce pun eu problema în felul următor? E una să te urci într-un tren care se cotilește la vale și alta e să prinzi a manevra trenul care urcă în deal. Or, COVID-ul, valul al patrulea, gestionarea subiectului cu gazele pe cât e de păgubos, pe atât e de avantajos pentru cineva care este manager, care poate să arate în situații de criză că este un căpitan mai bun și știe a întoarce nava în valuri așa încât să nu fie naufragiată.Vitalie Călugăreanu: „Depinde dacă realmente există soluții, pentru că în cele câteva situații de criză pe care le are de parcurs această guvernare și de gestionat nu există foarte multe soluții, inclusiv în criza pandemică, inclusiv în criza gazelor. Cu gazele – ori mergi la Putin, te închini și ai gaz un pic mai ieftin decât l-ai fi avut altfel, ori negociezi cu prietenii europeni ca să dea niște bani pentru a amortiza cumva această sigură creștere a prețurilor la gaze. Cu pandemia, aici cred că chiar nu pot face mare lucru, pentru că se tem...”Europa Liberă: Lockdown-ul e singura soluție.Vitalie Călugăreanu: „Nu știu dacă este soluție, pentru că ucide economia.”Europa Liberă: Dar asta înseamnă să te împuști în picior. Vitalie Călugăreanu: „Ucizi economia și nu cred că este o soluție, și nici nu cred că o au în calcul în momentul acesta. Soluția ar fi o campanie de informare a cetățenilor, pentru că ceea ce vedem noi nu este informare. Or, impresia pe care o am eu în ceea ce privește comunicarea Ministerului Sănătății pe segmentul pandemie este mai proastă decât a fost, inclusiv la socialiști. De asta – cum să vă zic? – aici ar fi un pic de chestionat, dar oricum situația regională e ca la noi, adică, chiar dacă cineva poate gestionează un pic mai bine, rezultatele sunt cam aceleași, cifrele de infectați sunt cam aceleași, morții sunt cam aceiași.”Europa Liberă: Dvs., dle Negru?Nicolae Negru: „Euforia postelectorală începe să scadă desigur, se confruntă actuala guvernare cu viața reală. A existat o anumită inerție până acum, sondajele totuși arată destul de bine, sondajele pe care le avem noi arată destul de bine pentru actuala guvernare, mult mai bine decât cred cei din opoziție, comuniștii și socialiștii. Dar asta e! Se confruntă cu viața reală, trenul merge la deal sau mașina merge la deal și acum trebuie să se descurce în această situație. Opoziția desigur că ar dori, deci aproape că îți spune lucrul acesta – cu cât mai rău, cu atât mai bine. Auziți ce strigăte triumfale că, iată, au să crească tarifele, au să crească prețurile la gaze, că nu ați mers sau nu ați reacționat la timp, deși s-a reacționat la timp, am și scris azi (vineri, 15 octombrie) în editorial că Maia Sandu a vorbit cu Kozak despre gaze încă în luna august, când l-a invitat. Și el a venit la invitația Maiei Sandu. Prin urmare, nu se poate spune că târziu v-ați apucat de rezolvarea acestei probleme și, da, contextul regional, contextul european e foarte dificil, pe cât de favorizați de soartă au fost PAS-iștii sau Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate, pe atât acum de loviți de soartă, loviți de această conjunctură economică regională și europeană sunt ei.Eu, cel puțin, văd din partea cetățenilor o anumită indulgență, o anumită așteptare și, ați văzut, mitingul, de exemplu, de duminică – socialiștii și comuniștii i-au chemat pe cetățeni să vină la acest miting, și numărul cetățenilor nu a fost destul de mare. Atunci când nu se face organizat, atunci se vede, de fapt, atitudinea reală a cetățenilor față de o chemare, față de o inițiativă a unui partid. Prin urmare, deocamdată, eu cred că cetățenii sunt în așteptare, nu arde încă, dar mâine-poimâine o să înceapă să ardă, când se va răci vremea și când vor începe să înghețe.”Vitalie Călugăreanu: „O paranteză vreau să fac aici. Bateria încrederii în Partidul Acțiune și Solidaritate, în Maia Sandu s-a umplut pe fundalul sloganelor anticorupție pe care ei le-au promovat. Și, din punctul meu de vedere, cu asta ar putea să pluseze sau să compenseze cumva această situație de criză sau crizele pe care le are de înfruntat acest guvern. Aici ar trebui să se muncească la greu, pe segmentul anticorupție vedem niște mișcări, nu știu cât de juridic corecte sunt, pentru că nu mă pricep la asta, dar din ceea ce se vede, se pare că s-au apucat de lucru pe segmentul justiție.”Europa Liberă: În miting s-au produs câteva personaje notorii: unul cu chepkă, care, dacă te uiți la mesajul lui, el întotdeauna joacă rolul acesta, dar acum se pare că el și alte personaje au vrut să acrediteze ideea că e momentul decisiv acum – iaca, iaca îi dăm jos. Oare așa să fie?Nicolae Negru: „Păi e, într-un fel, ridicol, chiar grotesc. Și aceste chemări: alegeri anticipate organizăm mâine-poimâine, ori nu înțeleg politicienii în cauză pe ce lume se află, ori pur și simplu se îmbată și ei, sau pur și simplu sunt mânați de cineva să facă aceste mișcări ridicole, din punctul meu de vedere, sau rizibile, ca să folosim...”Europa Liberă: Dar nu cumva chiar e iresponsabil în plină iarnă să acreditezi...Nicolae Negru: „Păi, acesta e principiul – cu cât mai rău, cu atât mai bine pentru dânșii...”Vitalie Călugăreanu: „Dar nu cred că ei au mizat pe faptul că cineva se va speria și își va da demisia și vor fi alegeri anticipate. Asta-i clar. Eu cred că ei pur și simplu au sondat un pic terenul să vadă care sunt predispozițiile oamenilor, ale electoratului după aceste scumpiri, aceste gafe de început comise de noua guvernare.” Europa Liberă: Dar însăși formula aceasta: „Maia, nu uita, pușcăria-i casa ta”, pe formula lui Plahotniuc, arunci așa ceva pe un teren unde poate să crească ceva din asta? Nicolae Negru: „Se pare că e o dezorientare a socialiștilor, a comuniștilor, în general a opoziției, fiindcă victoria PAS-ului a fost zdrobitoare, să spunem așa, răsunătoare și acum ei trebuie să ia o decizie, trebuie să facă ceva, trebuie să întreprindă ceva și se agață de orice idee și unele pur și simplu sunt ridicole. Îmi venea să râd, auzindu-i pe socialiști, pe reprezentanții lor că „să restabilim statul de drept”, „Nu dictaturii!” (râsete), cei pe care s-a ținut regimul lui Plahotniuc acum vor să restabilească statul de drept. De cealaltă parte, eu ceea ce observ și îi dau dreptate dlui Călugăreanu, o proastă strategie de comunicare sau chiar o lipsă de strategie de comunicare, și nu numai în domeniul pandemic. Guvernarea ar trebui să explice ce face, chiar și acum cu gazele sau cu creșterea prețurilor. Lumea nu este chiar atât de naivă și nu pricepe ce se întâmplă sau nu este informată, dar totuși când faci ceva, chiar și cazul Stoianoglo, când faci ceva, trebuie să explici: iată, s-a întâmplat asta și asta; asta e poziția noastră, sunt lucruri care nu depind de noi. Chiar și cu Stoianoglo intră în joc alți factori interni din procuratură, poate unii procurori au anumite sentimente față de Stoianoglo...”Europa Liberă: Da, dar uitați-vă că socialiștii insistă că asta-i lucrătura, cel puțin, a lui Litvinenco, dacă nu cumva a președintei Maia Sandu? Exact în situația popii căruia i se reproșează că fiica lui îi ușuratică, dar el nu are fiică. Deci, cum acum Litvinenco sau Maia Sandu să demonstreze că nu-i scris în cabinetul Maiei Sandu scenariul acesta? Nicolae Negru: „Păi, asta și trebuie să le spună cetățenilor, să despartă politica, s-o despartă de legal, de juridic, să le spună oamenilor că procurorul decide, el a decis că pornește dosar penal sau nu.” Europa Liberă: Și aceștia sar și spun: „Dar în trei ore...” Nicolae Negru: „Da, exact, da, în trei ore, și asta trebuie să întrebe și guvernarea: „Dar de ce în trei ore”? Atunci, procurorul trebuie să apară și să spună: „Iată de ce în trei ore: eu am avut argumente, mi s-au prezentat niște documente care m-au convins pe mine și am mers la judecător și judecătorul a zis că da, într-adevăr, e ceva aici, hai să pornim și să clarificăm...” Pentru Stoianoglo și pentru societatea întreagă, toți suntem interesați să aflăm, până la urmă, adevărul. Se pornește într-o acțiune foarte importantă de curățare a sistemului juridic și dacă pornim cu un procuror în care nu prea avem încredere, pentru care avem niște semne de întrebare, nu unul singur, dar mai multe semne de întrebare. Eu cred că chiar și Stoianoglo trebuie să spună: „Oameni buni, iată, verificați-mă, îmi deschei cămașa și faceți ce vreți, dar eu sunt nevinovat”, dar așa, să te agăți de acest scaun, prin toate mijloacele să pui piedici unei anchete, să te duci la Consiliul Superior al Procurorilor și cumva să intimidezi pe cineva acolo... Un procuror dezinteresat, un procuror care chiar vrea lucrurile să se miște înainte în sistemul nostru ar proceda nițel altfel. Toate acestea trebuie explicate cetățenilor. Nu se explică, adică...”Europa Liberă: Dar procurorul de caz, procuratura acum, fără de Stoianoglo, a dat un comunicat sec și a spus: „Noi nu comentăm”, chiar invitați fiind de Maia Sandu, tocmai ca să iasă mai mult decât de obicei spun ei, acum ca niciodată este necesară nu o justificare, dar o explicație credibilă pentru societate.Nicolae Negru: „Sunt și acolo curente, sunt și acolo rivalități, nu știm ce se joacă acolo. Asta e! E un sistem închis procuratura.”Europa Liberă: Sunt trei versiuni, de fapt, și am intrat deja în subiectul procurorului, și aici o să rămânem: este versiunea că e reglare de conturi; versiunea că o anumită aripă a procurorilor vrea să placă noilor șefi și din cauza asta face exces de zel și versiunea pe care o călăresc cei din opoziție, ei spun că asta s-a făcut din statul major al noii puteri, de la PAS, de la președinție, de la aceștia care acum au intrat în pâine.Vitalie Călugăreanu: „La etapa aceasta, toate au dreptul la viață, inclusiv aceste supoziții.”Europa Liberă: Până nu-s dezmințite.Vitalie Călugăreanu: „Bun, eu nu știu cât poate procurorul de caz să deschidă parantezele în momentul acesta, având în vedere că este un dosar foarte important și care este urmărit cu lupa nu doar la Chișinău.” Europa Liberă: Dar procedural poate?Vitalie Călugăreanu: „Și procedural nu știu dacă poate în momentul acesta.”Europa Liberă: Nu? Dar cum spune Nicolae, să vină și să spună: „Da, eu am avut trei ore la dispoziție”, că Nicolae Eșanu îl întreabă: „Ia așază-te la tastatură și să vedem cât...”Vitalie Călugăreanu: „OK. Elementul acesta este adevărat, el trebuia explicat, de ce s-a întâmplat atât de rapid. Eu am încercat să extrag din procurorul de caz un răspuns la această întrebare, dar el nu mi-a răspuns.”Europa Liberă: A spus doar atât, asaltat de presă: „Am avut timp destul”.Vitalie Călugăreanu: „Pot doar să presupun că de dosarul Stoianoglo sau de capetele de acuzare care îi sunt aduse dlui Stoianoglo s-a ocupat cu timp în urmă Serviciul de Informații și Securitate. Este o presupunere, având în vedere, și am văzut, Serviciul de Informații și Securitate a fost cel implicat în reținerea dlui Stoianoglo și bănuiesc că i-au dat procurorului de caz anumite informații despre lucrurile care s-au petrecut în mandatul dlui Stoianoglo și anterior. Acum, aceste acuzații care îi sunt aduse, eu cred că ar trebui să avem un pic de răbdare și să înțelegem că este un dosar de rezonanță, este de interes sporit și, într-adevăr, există o așteptare mare în societate pentru ca anumite lucruri să fie dezvăluite. Procesul se va desfășura, din câte înțeleg, destul de rapid. Cel mai interesant pentru mine însă este unul din capetele de acuzare de acolo legat de ceea ce s-a întâmplat cu proprietățile din Ucraina. Anterior cu aceste argumente a fluturat Viorel Morari, fostul șef al Procuraturii Anticorupție și atunci dl Stoianoglo a spus că sunt minciuni, nu sunt adevărate și iată că regăsim acest capăt de acuzare în lista imputată dlui Stoianoglo.” Europa Liberă: Dezavuat de avocații dânsului.Vitalie Călugăreanu: „Este foarte interesant să vedem care sunt argumentele pentru care procurorul de caz a găsit de cuviință să mențină acest capăt de acuzare. Dacă se adeverește ceea ce a spus anterior Morari...”Nicolae Negru: „Și presa ucraineană a scris...”Vitalie Călugăreanu: „Și presa ucraineană a scris și dacă se adeverește, în special că soția dlui Stoianoglo a mers personal la notar și a făcut cele imputate de Morari, atunci cred că e o probă palpabilă.”Europa Liberă: Dar avocații ați văzut ce au zis, că pașaport expirat, nu s-a mișcat din cauza asta de la Chișinău, adică ar fi total mincinoasă această versiune.Vitalie Călugăreanu: „Și supoziția că Morari ar sta în spatele acestui joc tot nu trebuie exclusă. Rivalitatea dintre Stoianoglo și Morari noi o cunoaștem, vedem că cei care cad după Stoianoglo sunt iarăși rivalii lui Morari: Popov, pe care Morari l-a „mușcat” de multe ori, după ce a fost suspendat din funcție. E un spectacol interesant.”Europa Liberă: Cel puțin, acum eu mă aștept ca și Dvs., probabil, mă aștept ca cei care au înscenat această făcătură vor trebui să răspundă, dacă au fabricat aceste probe.Vitalie Călugăreanu: „Dacă le-au fabricat...”Europa Liberă: Pentru că așa a fost întrebarea adresată lui Stoianoglo – dacă dânsul a găsit în dosarul lui Platon falsuri, în mod normal, trebuia să se vadă asta în acuzații, cei care au falsificat, cei care au pornit dosare la comandă ș.a.m.d.? N-am prea văzut Stoianoglo...Nicolae Negru: „Și nu e singurul caz.”Europa Liberă: Da, și interceptări ș.a.m.d.Nicolae Negru: „Alte cazuri, ei spun că a fost dosar politic sau l-au arestat din interese politice. N-a fost pedepsit nimeni pentru asta...”Europa Liberă: Deci, admitem că acest episod îi este retras, dar celelalte sunt suficient de grave, dacă se dovedește că Stoianoglo cu premeditare a făcut amendamentul respectiv sau l-a promovat din comanda cuiva. Și apropo, dl Slusari întreabă logic: dacă există capătul acesta de acuzare, în mod normal, oamenii care sunt conectați la asta ar trebui deja să fie întrebați, deranjați?Vitalie Călugăreanu: „Acesta-i unul din capetele de acuzare cel mai slab, din câte am înțeles. Procurorul de caz ar trebui să demonstreze legătura dlui Stoianoglo cu cei care au adus acest amendament la parlament, adică fostul CCCEC, Centrul Național Anticorupție, condus atunci de Viorel Chetraru, și să facă conexiunea cu paguba săvârșită prin acel amendament.”Europa Liberă: Cu profitul câștigat.Nicolae Negru: „Da, dar a fost încălcat regulamentul, nu s-au respectat anumite legi.”Vitalie Călugăreanu: „Da, este adevărat. Bun, asta e o chestie politică, dar răspunderea însuși a deputatului, în cazul dlui Stoianoglo pentru promovarea acelui amendament, dacă nu se demonstrează legătura cu lumea criminală, atunci nu poate fi decât politic acel amendament.”Europa Liberă: Da, și asta s-a văzut iarăși din discursul avocatului Munteanu care a spus așa: „Înseamnă că pe toți o mie de deputați trebuie să-i luăm acum pentru tot ce au votat”. Deci, versiunea aceasta de apărare deja...Nicolae Negru: „Dar nu e pentru ce au votat, din punctul meu de vedere e pentru cum s-a procedat.”Europa Liberă: Exact!Nicolae Negru: „Pentru că el a avut un amendament, acest amendament trebuie să treacă prin guvern, trebuie să treacă prin alte comisii, dar el a fost băgat acolo, nimeni nu l-a observat și pur și simplu a fost votat.”Europa Liberă: Asta și spune Vitalie că, dacă l-a calibrat, într-adevăr, Stoianoglo așa încât prin gaura asta să se strecoare spălătoria, dar asta trebuie demonstrat. Nicolae Negru: „Dar țineți minte cu cazinourile ce s-a întâmplat? Cândva, tot așa în lege s-a băgat o schimbare, o mică schimbare, înainte de a promulga Mihai Ghimpu legea aceasta a cazinourilor, și statului i-a fost adus un prejudiciu, fiindcă cazinourilor au plătit mai puțin decât stabiliseră inițial prin lege deputații. Țin minte că un anumit deputat a avut și de suferit, dar nu penal, l-au marginalizat, dar există această posibilitate să bagi ceva în text fără ca ceilalți să observe. Asta deja e falsificare, asta de-acum e...”Europa Liberă: Se numește lobby, de fapt.Nicolae Negru: „Nu-i lobby, lobby e atunci când te duci și-i convingi pe deputați să voteze pentru ceva, dar când falsifici, când introduci în textul legii ceva, ceea ce deputații nu au votat, n-au știut...”Europa Liberă: Adică lași pe noapte poarta deschisă la cetate?Nicolae Negru: „Da, lași pe noapte să intre cineva în cetate. Bine, li se poate reproșa deputaților: „Dar voi când ați votat, unde vă erau ochii?” sau: „Ghimpu, când ai promulgat, unde-ți erau?”. Dar Ghimpu a primit legea și a promulgat-o, ea conținând..., acolo era înjumătățit impozitul pe care trebuia să-l plătească cazinourile.” Vitalie Călugăreanu: „Da, dar revenind la cazul Stoianoglo, eu cred că mai e un element de care tot ar trebui să ținem cont – dorința PAS-ului de a-l scoate cât mai repede pe Stoianoglo din procuratură prin evaluarea procurorului general, au modificat legea. Toți am înțeles că de asta se face această modificare, pentru că altfel nu au cum să-l scoată în următorii...”Europa Liberă: Pentru că el nu a făcut așa cum îi sugerează Nicolae?Vitalie Călugăreanu: „Da, exact! Și noi așteptam ca această procedură să fie dusă până la capăt, pentru ca după ce Stoianoglo a ieșit cu acele declarații, inclusiv împotriva fostului șef al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și a împachetat-o el super-politic. Și o vedem pe Olesea Stamate la una din emisiuni că spune că s-au trecut, a, nu, Litvinenco a zis că s-au trecut liniile roșii, după care vedem situația la Consiliul Superior al Procurorilor, unde procurorul general...”Nicolae Negru: „Da, dar ședința procurorilor era planificată de mai înainte.”Vitalie Călugăreanu: „Era planificată, da, dar cumva...”Europa Liberă: Dar, fiți de acord, Consiliul Procurorilor era considerat cam conservator, nu se aștepta lumea că așa de disponibil o să fie?Vitalie Călugăreanu: „Da. Și vine această ședință a Consiliului Procurorilor, apare această idee de suspendare a dlui Stoianoglo, iar a doua zi procurorul desemnat deja îl reține pe Stoianoglo. Deci s-a întâmplat lucrul acesta rapid. Eu nu știu dacă anume declarațiile pe care le-a făcut Stoianoglo au dinamitat...” Europa Liberă: ...linia roșie.Vitalie Călugăreanu: „Da, au făcut ca această linie roșie să fie trecută. Din punctul meu de vedere, chestia asta a alimentat aceste supoziții sau aceste ifose ale opoziției.”Europa Liberă: De ce atât de urgent era nevoie să-l scoată pe Stoianoglo? Spun unii oameni versați și informați, că fiecare ceas, fiecare zi de aflare a lui Stoianoglo înseamnă ștergerea unor urme.Vitalie Călugăreanu: „Foarte de acord cu asta.”Nicolae Negru: „Păi se vedea, și am spus-o și mai înainte, el se ținea, nu știu de ce, foarte strâns de acest fotoliu, deși dacă, de exemplu, eu aș fi fost în locul lui sau altcineva care este interesat ca lucrurile să meargă, uneori există anumite incompatibilități dintre persoane și nu se mișcă trenul înainte și atunci cineva trebuie să facă un pas la o parte. Și în cazul de față nu poate să facă Maia Sandu acest pas, au existat conflicte evidente în public între procuror și președintă și atunci eu sunt sigur că în Occident un procuror sau oricine alt politician zicea: „Mă dau la o parte, nu avem această conlucrare cu președintele, nu pot să stau în calea acestor reforme”. Dl Stoianoglo, dimpotrivă, el făcea politică și această ieșire în conferința de presă a fost pur politică, chiar a trișat puțin, informația era din 2019, abia câștiga atunci concursul.” Europa Liberă: Da, era în discuție abia el.Nicolae Negru: „În afară de asta, ce subversiv a văzut în faptul că șeful delegației europene sau ambasadorul american, sau cineva acolo discută cu politicienii sau discută cu Viorel Morari? Așa fac ambasadorii, ei trebuie să se informeze despre ce se întâmplă pe scena politică.”Europa Liberă: Și ambasadorii nu doar cu Morari au vorbit chestiunile acestea.Nicolae Negru: „Da, și nu doar cu Morari au vorbit, și activitatea ambasadorilor nu se reduce numai la ceea ce se vede pe deasupra.”Europa Liberă: Taie panglici...Nicolae Negru: „Taie panglici sau se duce la emisiuni și spune ceva acolo: „Noi o să vă ajutăm”, dar și asta e – strânge informații. Prin urmare, procurorul general suspendat acum nu a procedat corect, a vrut să insinueze sau să arunce în societate această idee că împotriva lui se duce o campanie de mult și ceea ce face acum Maia Sandu sau nemulțumirile Maiei Sandu fac parte dintr-o campanie împotriva lui.”Europa Liberă: Și mai ales, pentru că, vezi Doamne, el ar cerceta guvernarea.Nicolae Negru: „Bine, dacă el a avut ceva, cine îl împiedică să spună acum? Mie îmi pare iarăși că e un argument ridicol, că „mi s-a închis gura”. Nu, nimeni nu-ți închide gura, ai avocații tăi, poți scrie - și am văzut că poate scrie -, dacă el scria textele acestea, dar dl Stoianoglo - cum să zic? - obsesiv se ținea de Veaceslav Platon, de dreptatea acțiunilor sale. Faptul că Platon totuși a fugit indirect îl incriminează pe procurorul general, înseamnă că ceva s-a ascuns, pe urmă erau dosare împotriva lui Platon. Cum poți să-l eliberezi, cum poți să-i dai drumul să fugă?! Nu e curat ceva în acest caz.”Europa Liberă: La sigur este justiție selectivă, așa cum li s-a făcut dreptate unora ca să iasă înainte de termen și după aia s-a văzut că e ceva găunos în chestiunea asta. Ceea ce spuneți Dvs. este valabil în condițiile în care alți demnitari care n-au fost de acord cu PAS-iștii și cu Maia Sandu au cedat de bunăvoie funcția, au înțeles că acum e timpul ăștia care guvernează să arate ce pot, să pună oameni care sunt mai competenți în aceste funcții.Nicolae Negru: „E un lucru obișnuit acesta, așa e normal să se facă, nu te cramponezi, nu devii piedică, te dai la o parte, interesul public cere, te dai la o parte.” Europa Liberă: Da, și te duci în tribună și spui: „Ia să vedem cum marcați voi”.Nicolae Negru: „Și o să câștigi, ai de câștigat din asta, lumea o să observe ce ai făcut și o să zică: „Uite, ăsta a pus interesul public mai sus decât propriul interes, înseamnă că e un om bun, hai să-l atragem.”Vitalie Călugăreanu: „Depinde la cine vă referiți din cei care au înțeles, spuneți că au înțeles și au cedat pozițiile. Senzația pe care o am eu e că unii au plecat mizând cumva pe mai multă clemență din partea noilor guvernanți sau a celor care au preluat cumva controlul asupra procuraturii, și aici nu mă refer la politic, mă refer la procurorul general interimar. Cred că mai degrabă pe asta s-a mizat, dacă ne referim la situația cu procuraturile specializate, de exemplu.” Europa Liberă: Dar m-aș referi și la agențiile care nu-s chiar atât de...Vitalie Călugăreanu: „Da. Credeți-mă că oamenii care au fost prin acele funcții până acum au suficiente păcate pentru care au de ce se teme, în cazul în care au văzut ce s-a întâmplat, că a căzut capul procuraturii, cel care cumva îi asigura că nu se va întâmpla nimic cu ei și atunci când au văzut că lucrurile s-au schimbat sus au înțeles că nu mai are rost să...”Europa Liberă: În legătură cu asta, ați deschis subiectul și să-l elaborăm un pic, să-l întoarcem pe ambele părți. A venit, în sfârșit, momentul ca averile dobândite ilicit să devină o probă în judecată și să devină penal?Vitalie Călugăreanu: „Da! Noi avem acest articol în Codul penal de cinci ani, și nu înțeleg de ce nu s-a aplicat.”Europa Liberă: Nu s-a aplicat, dar acum deja chiar e...Vitalie Călugăreanu: „Da, și vedem deja primele cazuri, inclusiv un judecător condamnat în prima instanță deocamdată, ce-i drept, pe îmbogățire ilicită. Acest articol trebuie valorificat din plin. După două regimuri cleptocratice pe care le-a avut Republica Moldova, acest articol trebuie aplicat, ceea ce vedem noi că s-a întâmplat sub Plahotniuc și sub Dodon în tabăra procurorilor și judecătorilor, un grup de procurori onești ar avea mult de muncă.” Europa Liberă: Avocații șmecheri încearcă să spună următorul lucru: „Mie demonstrați-mi că eu am furat banii din care mi-am construit palatul, că eu dacă am spus că am luat bani la nuntă sau am luat cu împrumut de la rude asta-i suficient”. Și Monica Macovei explica în interviu, referindu-se la experiența României inclusiv: dimpotrivă, este suficient să arăți discordanța între ceea ce se vede - palatul și costul de piață și salariul pe care l-ai luat și după asta mergi dumneata în fața procurorilor și demonstrează că n-ai furat bani. Poate, în sfârșit, se schimbă paradigma, formula și măcar bagă frica în ăștia care fură?Vitalie Călugăreanu: „E o prevedere în Constituție care ar trebui schimbată în sensul acesta, cea care zice că proprietatea privată se consideră a fi licită. Eu din ce am înțeles de la dna Stamate, ei vor să umble la articolul acesta din Constituție pentru a-l aduce anume în sensul în care spuneți Dvs. sau dna Monica Macovei și mie mi se pare firesc, felul în care a funcționat această prevedere până acum nu este OK și noi am văzut efectul acestei prevederi.”Europa Liberă: Da, cazuri peste cazuri...Vitalie Călugăreanu: „Ea trebuie schimbată pentru ca oamenii care vor să ajungă în funcții publice să-și șteargă din minte că eu mă duc într-o funcție publică, ca să fac bani și să-mi înalț palate pentru mine, pentru copiii mei, pentru toată dinastia.”Europa Liberă: Dacă un procuror are timp să facă agricultură, să cumpere hectare, sute de hectare, ascunzându-se...Nicolae Negru: „Dar nu el, mama lui, el a primit cadou...”Europa Liberă: Mama lui, da...Vitalie Călugăreanu: „Și e un studiu, din câte înțeleg, nu vreau să spun cine l-a făcut ca să nu greșesc, dar majoritatea procurorilor, 80 la sută, conform acestui studiu, 80 la sută din procurorii din Republica Moldova au donații din partea rudelor, din partea părinților de sute de mii de euro.” Nicolae Negru: „Sume fabuloase de la cumetrii, de la nunți...”Vitalie Călugăreanu: „Exact, da.”Europa Liberă: Eu voiam foarte scurt să vorbim și despre problema gazului. Nicolae spunea că Republica Moldova e năpăstuită de această situație, unii dimpotrivă spun că, tocmai fiind în barca europeană, Maia Sandu, Chișinăul, guvernarea n-o să fie lăsată de izbeliște.Nicolae Negru: „Eu spuneam că trebuie să separăm toate declarațiile politice, tot ce se vorbește în jurul acestei probleme, e o problemă importantă, într-adevăr. Cum a acționat guvernarea? Putem să zicem că s-a simțit o oarecare lipsă de experiență, dar totuși din luna august s-a văzut demonstrabil că președinta era implicată în acest proces. Nu exista o problemă, în fond, așa am înțeles din discuțiile pe care le-a avut cu Kozak, pe urmă această problemă, din august de fapt au început a crește prețurile pe piața europeană la gaze...”Vitalie Călugăreanu: „...internațională chiar.” Nicolae Negru: „Și pe piața internațională, dar pe cea europeană la 6 octombrie prețul a fost de 1.969 de dolari pentru mia de metri cubi la bursa din Londra, la 14 octombrie prețul era deja 1.230, e în scădere după ce Putin a zis că Rusia se va implica în stabilizarea pieței europene de gaze. Rusiei probabil i-a venit pe urmă această idee, că hai să-i punem la respect pe cei din Republica Moldova, pe Maia Sandu, pe cei care zic că vor spre Europa și, da, acest preț pe care-l cere Rusia, și am înțeles că nu-i 790 de dolari, pe care-l plătim în luna octombrie, dar e mai mare, e un preț abuziv. Rusia profită de această conjunctură și vrea ca Republica Moldova să semneze un contract pe termen lung cu un preț pe care nu-l poate suporta. Și are dreptate guvernul să refuze și să apeleze la această alternativă, Europa a și început a se implica în rezolvarea acestei probleme, există acest gazoduct Iași-Chișinău, există Ucraina, care, iată, ne ajută cu energia electrică, fiindcă Cuciurganul a zis că micșorează volumul de energie pe care-l va furniza, pe urmă a văzut că s-a împușcat în picior, Ucraina compensa această lipsă de energie. Cei care fac această politică anti-PAS, ei, de fapt, fac o politică în cazul de față anti-interesul Republicii Moldova.” Europa Liberă: Ceea ce voiam eu să vă întreb - dacă nu cumva după ce se trece vadul sau se trece de iarna aceasta foarte dificilă, dacă este o ocazie, este acea criză din care organismul poate să-și mobilizeze forțele și, în sfârșit, să facă conexiune plenipotențială cu țeava românească, să se caute energie verde, să se facă investiții în resurse de alternativă, inclusiv să ajungă la mintea oamenilor că nu mai poți cheltui într-o veselie?Vitalie Călugăreanu: „Eu cred că situația aceasta trebuie rezolvată nu după ce trecem iarna, noi deja trebuie să ne gândim cum gestionăm situația așa încât să ieșim din această iarnă cu problema deja rezolvată. Noi am avut o situație aproximativ similară atunci când Rusia ne-a impus embargouri economice la export în Federația Rusă și în spațiul CSI și noi am ieșit câștigători din acea bătălie, pentru că acum...”Europa Liberă: Vinificatorii la sigur au avut de câștigat.Vitalie Călugăreanu: „Da, pentru că toată lumea a înțeles că e o piață nesigură cea a Rusiei și haideți să ne reorientăm exporturile spre piața Uniunii Europene, una mult mai mare, din fericire am profitat atunci și de o deschidere foarte mare din partea Uniunii Europene, care ne-a venit cumva în ajutor. Exact așa trebuie să facem și în ceea ce privește situația cu energetica în general. Slavă Domnului, acum avem acest gazoduct Iași-Ungheni-Chișinău, trebuie valorificat. Din ce înțeleg, noi avem gazoduct, dar nu are cine pompa gaz în el. Probabil, Uniunea Europeană va interveni în situația aceasta, va ajuta România, pentru ca România să poată ajuta Republica Moldova în situațiile complicate.”Europa Liberă: De fapt, nu are cine să absoarbă gazul acesta, cumpărătorii trebuie să-i spună, iată...Vitalie Călugăreanu: „Am înțeles, da, ori aici cumpărători se vor găsi dacă dispare gazul din țeava Gazprom-ului sau Moldovagaz. Problema trebuie rezolvată rapid, dar mai apare o problemă, cea legată de energia electrică, din noiembrie noi o să avem o problemă cu treaba asta, pentru că dacă utilizăm gaz prin conducta Iași-Chișinău, să zicem așa...” Europa Liberă: Monsieur Cuciurgan...Vitalie Călugăreanu: „...fără gaz rămâne Cuciurganul și tot malul stâng al Nistrului.”Europa Liberă: Da, și ucrainenii...Nicolae Negru: „Ei au trecut la cărbuni.”Vitalie Călugăreanu: „Deci, s-ar putea să nu mai avem curent de la Cuciurgan deloc.”Europa Liberă: Iar de la ucraineni, în anumite condiții comerciale, și sigur că situația e destul complicată.Vitalie Călugăreanu: „Și conexiuni energetice cu România, sunt trei linii de 110 kilovolți, care înseamnă foarte-foarte puțin, și nici nu mai știu dacă funcționează, am impresia că s-a...”Nicolae Negru: „Dar Ucraina poate să ne asigure, cum ne-a asigurat și mai înainte cu energie, e adevărat, nu la prețul pe care-l dă, dar e preț de dumping prețul de la Cuciurgan.” Vitalie Călugăreanu: „E adevărat, da, și de asta zic că populația trebuie să dea dovadă de maturitate și să înțeleagă niște lucruri care se vor întâmpla în următoarea perioadă.”Nicolae Negru: „Păi, lucrurile acestea trebuie de explicat populației, despre asta spuneam, da.”Vitalie Călugăreanu: „Exact asta trebuie să facă cei de la guvernare.”Europa Liberă: Exact despre asta vorbeam la începutul emisiunii, că e nevoie de solidaritate.Vitalie Călugăreanu: „De solidaritate și de comunicare, în primul rând, pentru că ceea ce vedem noi că se întâmplă în momentul acesta nu este OK. Am încercat să-l aduc pe dl Spânu în emisiune ca să ne explice care sunt problemele acum, cam care vor fi prețurile, pentru că toată lumea are nevoie să-și facă un buget, da? Fiecare familie are nevoie să-și facă un buget, bugetul de iarnă, ca să zic așa, pentru perioada rece. Haideți să comunicăm oamenilor ce se întâmplă, dar așa voi stați în birourile din guvern, noi ne dăm cu presupusul și nu avem date palpabile de la care să facem calcule.” Nicolae Negru: „Da, și cetățenilor trebuie să li se explice. Faptul că se va duce Maia Sandu și va umbla pe coridoarele Gazprom-ului sau ale Kremlinului, asta nu rezolvă problema, nu această loialitate așteaptă, sunt lucruri mult mai grave de cedat în cazul în care mergi să cerșești gazul de la Gazprom. Se face trimitere la Victor Orban, dar nu a mers Victor Orban la Gazprom să stea pe coridoare acolo sau la Kremlin să stea pe coridoare, pe urmă e cu totul altă situație și, într-adevăr, după embargourile Rusiei pentru produsele din Republica Moldova, primul embargou până la semnarea Acordului de Asociere, al doilea după intrarea în vigoare a acestui acord, Republica Moldova exportă două treimi din exporturile sale în Europa, în Rusia exportă undeva sub zece la sută. S-ar putea întâmpla că această criză să fie benefică pentru consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova.”Vitalie Călugăreanu: „Da, noi altfel nu prindem la minte.”Europa Liberă: Balticii au oferit exemplul acesta. Înțelegem perfect că noua putere este sub tirul unor șicane propagandiste, reacția nu trebuie să fie simetrică, asta-i categoric, trebuie, într-adevăr, așa cum spun interlocutorii mei de astăzi, să aibă o replică strategică, tactică, dar și strategică, să vorbească peste capul opoziției cu alegătorii, inclusiv cu alegătorii acestor partide de opoziție, lor să le explice ce se va întâmpla în timpul apropiat, să-și facă bugetele și să recunoască, inclusiv făcând apel la solidaritate, la chiverniseală, au moldovenii așa un cuvânt deștept. Eu personal am făcut efortul, mi-am schimbat mașina, mi-am luat o mașină semi-electrică, tocmai bună de circulat prin oraș, consumă sub doi litri la suta de kilometri și mașinăraia asta care a umplut orașul, proprietarii lor, inclusiv trebuie să dea dovadă de solidaritate cu cei care aduc benzina, nu să se plângă de scumpiri, dar să meargă peste o zi, să se grupeze doi-trei atunci când au călătorii. Asta se face de mult în toată lumea, pentru că aceste probleme pe care le are, chipurile, guvernarea, de fapt sunt ale noastre, ale Republicii Moldova și sunt pe termen lung. Ceea ce a fost, e puțin probabil să mai fie. Pe curând!