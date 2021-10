Doliu în lumea teatrului: actrița Liliana Tomescu a murit la vârsta de 92 de ani

14:50

Smiley se confruntă cu o problemă serioasă pe care a discutat-o cu fanii săi pe reţelele de socializare. Artistul se pare că a luat câteva kilograme în plus de care acum vrea să scape. Iubitul […] The post Smiley este hotărât să scape de kilogramele în plus. La ce metodă apelează artistul appeared first on Cancan.