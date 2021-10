Cât a lăsat bacșiș Andreea Esca unui taximetrist, pentru o cursă de 6 lei, în Mamaia. „Nu mi-a venit să cred!”

09:50

Cea de-a 13-a rundă a Ligii 1 programează astăzi partidele „U” Craiova 1948 – Gaz Metan și Chindia Târgoviște – Universitatea Craiova. Ambele dispute vor fi în direct pe Digi Sport, telekom Sport și Look. […] The post Zi de fotbal în Liga 1: 8 variante de profit lansate la „U” Craiova 1948 – Gaz Metan și Chindia Târgoviște – Universitatea Craiova »» appeared first on Cancan.