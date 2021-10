Un tânăr de 29 de ani, din Alba, a murit după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19

12:10

Oana și Viorel Lis trăiesc într-un apartament modest din Capitală și au vrut să ne arate condițiile și mai modeste în care își duc traiul. Ce doi soți au făcut turul casei lor și au […] The post Cum arată casa în care locuiesc Oana și Viorel Lis? ”Doamne, ce am făcut eu, ce am ajuns” appeared first on Cancan.