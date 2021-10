Voiau să aibă cele mai frumoase amintiri de la nuntă, dar un fotograf le-a spulberat visul. Ce au pățit doi tineri căsătoriți din Constanța

12:30

Gelu Tofan s-a stins din viață după ce a fost diagnosticat cu cancer de pancreas în stadiul 4, cu metastaze la ficat, plâmâni și splină, în vara acestui an, 26 august 2021. Fiul omului de […] The post A murit omul de afaceri Gelu Tofan! ”Regele anvelopelor” era grav bolnav de cancer appeared first on Cancan.