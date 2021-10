Ștefan Manolache s-a despărțit de Andreea! Fosta concurentă de la Puterea Dragostei, înșelată de ”prințișorul taxiurilor” cu o minoră?!

13:40

Actorul Alec Baldwin a descărcat accidental o armă de recuzită pe platourile de filmare ale producției ”Rust” și a provocat o tragedie. Directorul de imagine Halyna Hutchins a murit și regizorul Joel Souza a fost […] The post Primele imagini cu Alec Baldwin după ce a împușcat mortal o femeie pe platourile de filmare appeared first on Cancan.