Raed Arafat, despre revenirea la şcoală: „Nu există nicio garanţie că după două săptămâni de vacanţă vor fi reluate cursurile”

16:45

A crescut cu aproape 7% numărul firmelor care au intrat în insolvență de la începutul acestui an, față de aceeași perioadă din 2020. Cele mai multe firme şi PFA-uri intrate în insolvenţă au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 797. Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele Cluj, cu 360 de insolvenţe (plus 53,19%), Bihor - 306 (plus 9,68%), Timiş - 210 (la fel ca în primele 9 luni din 2020), Iaşi - 162 (plus 13,29%) şi Prahova - 142 (plus 16,13%).