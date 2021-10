A fost căpitan în Dinamo-Rapid și e în priză pentru diseară: „Uneori, mă opream pe teren să mă uit la tribune”

22:30

Startul partidei St. Etienne - Angers din runda #11 a campionatului francez a fost amânat după ce fanii gazdelor au creat haos.St Etienne v Angers has been delayed due to this… Is it me or has Ligue 1 just gone 10x crazier this season? @GFFN pic.twitter.com/KGag5M6rIX— Football Tipster (@Footy_Tipster) October 22, 2021 Chiar în momentul în care fotbaliștii se pregăteau să iasă de la cabine, gazonul a fost asediat cu materiale pirotehnice. ...