Laurenţiu Reghecampf, luat la înjurături din cauza divorţului de Anamaria Prodan

Vaccinarea prinde viteză în România. Ieri am avut record de persoane imunizate: aproape 130.000 de mii. În Capitală, continuă maratonul de vaccinare. Șase centre funcționează non stop până luni dimineața. La cel mai mare centru, cel de la Romexpo, sute de oameni stau la coadă pentru a se vaccina, potrivit Realitatea PLUS.