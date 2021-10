Zanni s-a reîntors în centrul de plasament unde a crescut. Emoțiile și-au spus cuvântul: ”Simt că nu am reglat conturile”

09:40

Cea de-a 13-a rundă a Ligii 1 programează astăzi trei partide. În primul meci al zilei programat de la ora 15:00, FC Voluntari – FC Argeș. Ilfovenii sunt revelația acestui sezon, fiind pe locul 3, […] The post Zi de fotbal în Liga 1: 12 variante de profit lansate la FC Voluntari – FC Argeș, CS Mioveni – FC Botoșani și Dinamo – Rapid »» appeared first on Cancan.