Statul român va suporta toate cheltuielile pentru repatrierea pacienților infectați cu COVID-19 și transferați în străinătate

11:30

Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate, îndrăgite și respectate prezentatoare de televiziune din România. De ani de zile prezintă show-uri de succes, însă ce studii are, de fapt, partenera de viață a lui […] The post Și ei îi este rușinică! Ce studii are Gina Pistol, de fapt. De ce s-a lăsat de școală iubita lui Smiley appeared first on Cancan.