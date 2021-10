CSM București - Buducnost » „Tigroaicele”, cu ochii pe a treia victorie consecutivă în Ligă

23:10

Dinamo și Rapid au remizat, scor 1-1, într-un meci cu două goluri superbe semnate de Torje și Carnat. Iuliu Mureșan, administratorul special al „câinilor”, a analizat evoluția noilor achiziții.Dinamo - Rapid, totul AICI „Sunt supărat. Am fost echipa pozitivă, am atacat, ne-am creat mai multe ocazii. Golul primit ne aduce aminte de golul lui Deaconu, cu Gaz Metan. Am avut și ghinion. Nu am ținut de minge în repriza secundă, asta e. ...