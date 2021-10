Dmitri Muratov: „Puterea nu se va opri, dar nici noi nu ne vom opri”

21:30

Deputații din legislativul de la Chișinău au aprobat instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru 30 de zile. Executivul solicitase această măsură pentru a putea achiziționa rapid gaze din surse alternative, din cauză că Gazprom nu mai livrează cantități suficiente pentru asigurarea consumului. Șefa guvernului, Natalia Gavrilița, a spus în plenul parlamentului că încă nu s-a ajuns la o înțelegere cu Gazprom și nici nu e sigur că se va ajunge la vreuna. În Republica Moldova s-a înregistrat deja un deficit de aproximativ 16 milioane de metri cubi de gaz, iar presiunea este la limita critică de funcționare a sistemului. Ce impact ar avea în Republica Moldova absența gazului rusesc? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.* * *Majorarea tarifelor la energie este la cel mai ridicat nivel din ultimii ani și este puțin probabil ca situația să se schimbe până la finele acestui an, ceea ce înseamnă facturi mari cu încălzirea la iarnă pentru consumatori. Majorarea prețurilor contribuie la inflație, iar apropierea iernii ar putea agrava situația. Ce crede omul de la firul ierbii despre criza gazelor? Europa Liberă a adunat mai multe opinii în comuna Talmaza din raionul Ștefan Vodă.– „Lemnele-s scumpe, cărbunii îs scumpi, trebuie să ne ducem în alte țări, bine au făcut acești tineri care până amu s-au dus, așa și noi, bătrânii, de-amu trebuie să ne ducem, că n-avem la ce ședea aici. Rău trăim. Aici îi guvernarea, am ales-o pe dna Sandu, am gândit că o să facă mai bine, dar ea ce a făcut, a ridicat cu 200 de lei pensia și a scumpit tot din toate părțile?”Europa Liberă: Credeți că președinții majorează prețurile?– „D-apoi ea doar conduce...”Valentina Ursu, Europa Liberă...– „Eu de ‘neatale știu...”Europa Liberă: ...am venit astăzi aici, la Talmaza, Ștefan Vodă, și întrebăm cetățenii cum se vor încălzi la iarnă, cât de preocupați sunt de problema asigurării cu resurse energetice. Cum o să vă încălziți la iarnă?– „Cu ce?... Am cumpărat 3 saci de cărbuni, 215 lei sacul, și-apoi mi-am luat 5 skladometri (metri steri) de lemne.”Europa Liberă: Lemne de unde ați luat?– „De la pădure am luat lemne, d-apoi 700 de lei am dat pe metru. Asta nici pe două săptămâni nu-mi ajunge, și am nepoți invalizi și eu îs invalidă. Cu ce să mă încălzesc eu? Vino la mine și vezi cum trăiesc eu.”Europa Liberă: Bună ziua!– „Bună ziua!”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, în satul Dvs., și întrebăm: problema resurselor energetice cât de actuală rămâne a fi?– „Ion Barcari, mă cheamă, satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Această problemă a fost și o să fie actuală, cu atât mai mult acum că se scumpesc toate resursele energetice. Și totu-i pe spinarea cui? A noastră, a populației, că guvernanții n-o să simtă, că ei au lefuri de 16 mii de lei, dar noi cu pensia, iaca, mi-au mărit pensia cu 41 de lei și mi-au luat indemnizația pentru lemne, 500 de lei. Znacit (vasăzică) mi-au dat 41, dar 500 de lei mi i-au luat. Ia ce m-au mai bucurat! Și așa, iaca, la toți cam așa merge, la toți.”Europa Liberă: Și cum v-ați asigurat, iată, pentru această iarnă cu de foc?– „Ei, cum? Cu speranța că o să ne ajute primăria, oleacă noi cu pensia și, koroce (pe scurt), compensația s-a dus.”Europa Liberă: Dar de ce a apărut acum problema aceasta a gazelor?– „Problema e în guvernanți acolo, trebuia la vreme să se gândească, nu acum, dar să se gândească dinainte, cum au venit la guvernare, deodată, întrebările-cheie: gazul, combustibilul, ca oamenii să nu ajungă acum să are pământul și cu prețurile acestea. Așa și cu gazele, tot așa, trebuia mai înainte de hotărât întrebările acestea, dar acum, desigur, acestea-s întrebări care se decid la nivel de președinție, de parlament, de guvern, dar așa noi suntem, mă rog, vrem-nu vrem, dar până ce depindem de Rusia, depindem de-atâta că trebuia mai înainte de făcut așa ca să depindem nu numai de Rusia, dar să avem relații bune și cu România, și cu Ucraina, și cu toate țările vecine. Dar acum am rămas că cu românii și cu Europa n-am făcut la vreme, dar rușii, mă rog, își pun condițiile lor și...”Europa Liberă: Câtă politică și câtă economie, iată, e în această relație moldo-rusă?– „Cam mai mult îi politică. Depinde de-amu cum se vor purta guvernanții noștri, trebuie să fie tare deștepți în toate lucrurile acestea. Nu trebuie să ne dezicem complet de Rusia, trebuie așa..., ca cu vecinul, trebuie să trăiești bine, să ai relații cu vecinul, să te duci să-ți dea ajutor la vreme ș.a.m.d. Și așa trebuie și cu Rusia, și cu toate țările de făcut...”Europa Liberă: Vedeți că relația Rusiei e cam aceeași cu toate statele din imediata vecinătate și de mai din îndepărtare?– „N-aș spune că cu noi rușii duc aceeași politică ca și cu ucrainenii, n-aș zice.”Europa Liberă: Dar Transnistria cine a făcut-o?– „Transnistria a făcut-o Rusia, desigur, Rusia, dar este cheie și pentru asta. De ce noi suntem așa că toți mercenarii aceștia vin prin aeroportul Moldovei și noi răcnim „karaul!” că, iaca, ne invadează armata Rusiei? Cum ne invadează, dacă ei toți vin pe aici și noi tare bine vedem cum ei toți vin pe aici? Și-apoi ce fel de politică avem noi? Ori să se termine lucrul acesta, ca să înțeleagă și Rusia, dar așa, noi ce? Le dăm voie și de-aici răcnim: „Măi, armata, armata...”. Armata o să fie și cât șapte.”Europa Liberă: Dar pe ce drum trebuie să se îndrepte Republica Moldova, ca cetățenii să fie mulțumiți de starea de lucruri?– „Cursul trebuie să fie european, de atâta că noi vedem că cum s-a început cursul european altfel se dezvoltă și țara, și drumurile, și ceva se vede. Dar, totodată, nici cu Rusia, noi nu trebuie categoric să ne depărtăm de Rusia.”Europa Liberă: Rusia îi dorește binele Republicii Moldova?– „N-aș spune. Ei ne doresc din considerentele lor politice și geopolitice. Apoi, iată, din considerentele acestea ei ne doresc și-i tot.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am poposit aici, la Talmaza, Ștefan Vodă, și întrebăm cetățenii cum percep ei aceste probleme referitoare la asigurarea cu resurse energetice, iarna trebuie să te descurci. Cum o să vă descurcați?– „Cu încetul-încetul se descurcă toată lumea, trecem de la gaz la lemne, la cărbune, la resturile care rămân. Cel care dorește, el trece peste toată iarna, fiindcă am fost în mai multe cazuri și am trecut, deci cred că vom trece și acum.”Europa Liberă: Această intenție a Rusiei de a majora de 3-4 ori tarifele pentru consumul de gaze, cum vi se pare?– „Mi se pare că asta merge mai mult în politică, fiindcă țările europene iau gazul foarte ieftin, dar nouă ne pun procentele acestea ridicate. Asta merge politică, fiindcă noi nu dorim ceea ce dorește Rusia.”Europa Liberă: Dar ce nu ar dori Moldova și dorește Rusia?– „Rusia dorește ca noi să fim sub jugul lor, deși noi nu dorim asta. Eu vă spun că am învățat opt clase în limba moldovenească și am plecat la învățătură în limba rusă. Știți ce de greu 4 ani de zile ne-a fost? Dar ne-am dat, dar rușii trăiesc 30, 40, 50 de ani în Moldova și ei nu vor să vorbească în limba moldovenească. De ce? Nu ne stimează ca țară, nu ne stimează ca naționalitate, nu ne stimează pământul nostru, nu ne stimează cetățenii care sunt de rând cu ei, ei vor să fie mai presus decât moldovenii.”Europa Liberă: Maia Sandu ar trebui să discute cu Vladimir Putin și ce ar trebui să discute, dacă se întâlnesc?– „Da, doamna președintă trebuie numaidecât să discute cu dl președinte din Rusia, fiindcă sunt foarte multe probleme legate de cetățenii noștri din Rusia, moldovenii din Rusia, fiindcă mulți cetățeni din Moldova lucrează în Rusia – îi una, dar a doua – totuși cu orice țară Moldova trebuie să se împace bine. Dar noi suntem șantajați de Rusia foarte mult. Când e bine, rușii ne dau pace, dar cum ceva, vreo întrebare, s-a ridicat întrebarea cu armamentul din Pridnestrovia, din Transnistria au început a ridica prețul la gaze, au început alte întrebări politicienii. Și noi vedem cu ochiul liber, cum se spune la moldoveni, de aceea ar trebui să meargă la convorbire cu dl președinte al Rusiei doamna președintă.”Europa Liberă: Și poziția Moldovei care să fie?– „Poziția Moldovei ar fi ca Rusia să-și ia armamentul și nouă să ne dea pace. Fiecare țară are pământul ei și fiecare țară răspunde de a ei soartă. Noi avem a noastră soartă, a moldovenilor sau, cum se spune, a românilor din Moldova, ei au a lor. Până acum noi nu ne-am obijduit unul cu altul, i-am stimat și-i stimăm, de aceea noi cerem și de la ruși să ne stimeze. Doresc să trăiască pe pământul nostru natal moldovean, poftim, las’ să ne stimeze, să învețe și limba, să se dea și după legile noastre, fiindcă noi, moldovenii, când plecăm în Rusia noi nu cerem limba noastră, noi mergem după cum cere țara aceea unde noi ne ducem.”Europa Liberă: Credeți că Rusia ar fi supărată pe Republica Moldova că a ales calea europeană?– „Da, și asta este o politică tot foarte puternică. Domnul președinte din Rusia a dorit să facă Euroasia și a vrut să strângă republicile foste sovietice, să le strângă iarăși din nou, dar noi am văzut călcarea aceasta în picioare 30 de ani și de aceea noi am dorit și lumea dorește cu Europa, că îi mai liberă și legea-i lege și nu-l calcă unul pe altul ca la ruși.”Europa Liberă: Și pe interior, în Republica Moldova, societatea-i dezbinată, cetățenii gândesc diferit. Dacă nu există o înțelegere, o unitate în rândul cetățenilor, atunci e mult mai greu să se miște țara înainte.– „Este corect. La noi dezbinarea a mers de la Plahotniuc. De aici s-au început furturile mari, foarte mari, apoi a venit Dodon, cu care încă mai mari au fost furturi și au început a dezbina poporul în 2-3 părți cu minciunelele și cu trădarea, și cu promiterea care nu au făcut nimic în 4 ani de zile, dar mai rău ne-au făcut nouă, moldovenilor, că s-au supărat frați cu frați, surori cu surori, s-au certat, de aceea că dl Dodon a fost un trădător și un mincinos. Asta-i cu literă mare spusă.”Europa Liberă: Opoziția din parlament face presiuni asupra celor care au ajuns la putere.– „Păi au pierdut pâinea de la gură, de aceea și fac așa puternică apăsare către parlament, către guvernarea nouă, ei doresc ca să țină locurile calde, kreslele (fotoliile) pe care le-au pierdut, banii care încontinuu cădeau cu sacii din mașini pe străzi și ei îi prindeau și tot așa mai departe. Dar acum le-au luat pâinea, dna președintă face foarte bine că a început a strânge pachioaștele la orice persoană care a fost în guvernarea trecută la posturi mari, în instituții mari. De aceea, acum ei au ură și pun piedici în roate la toate instituțiile care acum funcționează.”Europa Liberă: Pentru dvs., cetățenii, contează această reformă în justiție și ca să se facă curățenie în acest sector numit justiție?– „Pentru mine contează foarte mult. Un om sărac, să spunem așa, ca noi de la țară, dacă a furat o găină sau a furat un sac de păpușoi, el stă la pușcărie, dar pentru acei care au luat saci cu bani și au furat bănci și le-au dizolvat complet, și țara a rămas fără bani, păi aceia nu stau defel la închisoare. De ce, nu este lege pentru toți? Stau pe diferite insule bogate, frumoase, ei stau și se odihnesc cu familia, dar aici țăranul muncește și rămâne cu nimic. Cum așa? Plahotniuc, Platon, Șor tot cu ajutorul lui Stoianoglo sau cine acolo a mai fost pe alături, care au avut așa putere ca să le elibereze drumul, calea înspre Europa, înspre ieșire, fiindcă fără de ajutor n-au putut ei să iasă liber nicidecum. Populația dorește ca ei să fie trași la răspundere, foarte mult popor dorește asta și eu una tot așa doresc: fiecare trebuie să răspundă de faptele pe care le face.”Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Republicii Moldova, cum ați vrea să fie drumul pe care să se îndrepte țara?– „Aș dori ca viitorul copiilor noștri, al nepoților noștri să fie mai luminos, mai ușor, nu în greutățile acestea prin care noi mergem cu greu, care muncim zi de zi și nu se vede nimic. Da, eu sunt o pensionară, am ieșit la pensie și, știți, vă spun că mă doare inima, 40 de ani am lucrat pe picioare, și mi-au dat 1.000 de lei. Mulțumim și slavă Domnului și să-i dea Domnul sănătate dnei Maia Sandu care ne-a ridicat totuși pensia până la 2.000. Deci, noi dorim copiii noștri în viitor să fie mai liniștiți, cu pace și în Europa liberă, fiindcă să fim iarăși înapoi dați cum am fost cândva cu rușii, noi asta nu dorim, nici copiii noștri nu doresc așa ceva. Dorim ca să fie un viitor luminos, frumos, cu europenii, iar rușii să ne dea pace să locuim cum trebuie în țara noastră natală.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am venit în ospeție la Talmaza, Ștefan Vodă, și întrebăm cetățenii cât de pregătiți sunt pentru a înfrunta frigul la iarnă.– „Care și cum îi pregătit de cu vară, care și cum gândește, după mentalitate. De pildă, eu m-am pregătit din primăvară, în tot anul eu mă pregătesc din primăvară.”Europa Liberă: Vă faceți sania vara și căruța iarna?– „Da, așa mi-i natura mea. Iaca, degrabă am s-o plec în lumea cealaltă, și tot așa fac. Așa m-am gândit tot timpul eu.”Europa Liberă: Dar această insistență a Federației Ruse să majoreze tarifele la gaze cum o înțelegeți?– „Aici îi politică. Eu privesc că ai noștri licența pe care le-o dau și duc benzina și solearka (motorina) pentru Armata a 14-a și pentru dânșii să nu le-o dea. Asta-i părerea mea.”Europa Liberă: Dar credeți că în joc e și regiunea transnistreană, problema Transnistriei?– „Numaidecât! Motorina și benzina de ce la dânșii îs mai ieftine, că ei râd de noi? Nu ne dau energie electrică, dar las’ să ia de la Ucraina și las’ s-o mănânce ei. Noi nu trebuie să ne punem în genunchi, dar oamenii nu înțeleg asta.”Europa Liberă: Opoziția insistă acum ca acei de la guvernare să discute cu Kremlinul. – „Păi, las’ să discute, că asta nu-i de rău.”Europa Liberă: Ar trebui Maia Sandu să se întâlnească cu Vladimir Putin?– „Dar de ce să nu se întâlnească? Ce-i aici dacă s-a întâlni, ce Putin îi fioros sau ce?”Europa Liberă: Și ce trebuie să discute cei doi?– „Aspectele toate – și politice, și economice. Ce asta-i rău, dacă am duce încolo producția? Că noi cine suntem? Noi suntem o națiune mică.”Europa Liberă: Dar vă este clar ce dorește Vladimir Putin de la Republica Moldova?– „Vor s-o anexeze. Ce asta nu-i clar? Și ce? Trebuie să ne unim cu România! Eu personal, ca pensionar, câștig de la Unirea cu România. Dar ce pierde statul, că lor le trebuie undeva 90 de miliarde de euro ca să se unească? La momentul dat noi altă ieșire nu avem, noi stăm economic foarte greu, într-o situație foarte neplăcută. Nu-i afectează pe aceștia care-s la putere, dar îi afectează pe aceștia de-alde mine.”Europa Liberă: Și care probleme trebuie rezolvate prioritar, ca să se ajungă și la bunăstare și să nu se vorbească atât de mult despre sărăcie și nevoia supraviețuirii?– „Lupta împotriva corupției le ia foarte mult.”Europa Liberă: Dacă Republica Moldova și-ar diversifica resursele energetice, ar avea o altă situație?– „Din altă parte? Păi, asta-i problema numărul 1 la tratativele acestea cu gazul. Eu mă uit, Europa se revoltă și se gândesc împotriva Rusiei ce să-i facă, ca olecuță s-o... Nu reușește nimeni, că Rusia toată viața a dus războaie și ei i-i totuna. Oamenii acolo gândesc diferit față de noi. Noi ne-am învățat, moldoveanul, iaca, ei vin în satele noastre și se uită și în satele lor îi diferența foarte mare. Oamenii care lucrează acolo spun că noi trăim mai bine ca dânșii, dar la noi ne ucide corupția. În primul rând, cu un procuror și atâtea probleme, nu-l pot pune la punct.”Europa Liberă: Cum ați înțeles Dvs. înlăturarea dlui Stoianoglo de la putere?– „Foarte corect, foarte bine i-au făcut, demult trebuia, acolo jumătate trebuie alungați, dacă ei lucrează pentru dânșii...”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas aici, la Talmaza, Ștefan Vodă, și întrebăm cetățenii cât de preocupați sunt de problema încălzirii pentru iarnă, acum au apărut și aceste disensiuni între felul cum trebuie să fie negociat prețul la gaze.– „Dacă n-a fost la timp negociat, eu nu știu cum o să fie, ce o să fie mai departe, cum o să fie, dar foarte greu o să fie, foarte greu.”Europa Liberă: Problema nu-i doar pentru Moldova, problema e pentru toată Europa, pentru toate țările din jur.– „Păi, da, dar sunt țări care au negociat la timp și au obținut...”Europa Liberă: Încă nimeni n-a negociat cu Rusia.– „Sunt țări, sunt, cum nu-s?Europa Liberă: Cine?– „Este Serbia, este Ungaria.”Europa Liberă: Serbia... Ați văzut ce a spus premierul Serbiei acum? Că îi cer rușii 900 de dolari pe mia de metri cubi și ei nu vor așa preț mare.– „Clar că-i politică. Nu știu cum o să ne descurcăm, o să trecem la tizic, cum făceau înainte, la lemne, cărbuni. Cred că cumva o să ne descurcăm, numai nu știu cum. Foarte greu o să fie.”– „Așteptăm să ne dea banii pe căldură și o să ne încălzim. Mi-am cumpărat o mașină de lemne și m-oi încălzi oleacă, ce-am să fac?”Europa Liberă: Cât ați dat pe lemne?– „Am dat vreo 5 mii și 500 de lei.”Europa Liberă: Câte pensii ați adunat?– „Am adunat noi vreo 3 pensii, dacă nu mai mult încă.”Europa Liberă: Dar gazul îl folosiți?– „Gazul la pregătit mâncarea, așa, altceva n-avem la ce îl cheltui, facem mâncarea și...”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult? Iată, cum să petreceți iarna aceasta?– „S-o petrecem cu bine, să fim sănătoși, să facem focul și să ne încălzim, și să ieșim cu bine din iarnă, iaca ce-mi doresc.”Europa Liberă: De la putere ce așteptați, de la cei care guvernează?– „Să ne dea pensia mai mare și să trăim și noi cum putem la bătrânețe.”Valentina Ursu, Europa Liberă, am ajuns aici, la Talmaza, Ștefan Vodă. Cum v-ați pregătit de iarnă?– „Ei, m-am pregătit... Ca baba, eu de-abia mă târâi. Mi-o rămas de an oleacă, lemne nu-mi ajunge punga să iau.”Europa Liberă: Dar cu ce o să vă încălziți la iarnă?– „Nu știu, Valentina, cu ce m-oi încălzi. Ce-a vrea Bojica. Văd că primăria nu-și bate capul să ne ajute, nu știu ce-oi face.”– „La toate a crescut tariful și-i greu. Îi greu, licino (personal) eu pentru mine nici lemn, nici nimic...”Europa Liberă: Și cum o să treceți, iată, această perioadă rece?– „O să mă duc la pădurar, poate mi-a da voie în pădure să-mi strâng măcar niște uscături ceva. Mi-am adus un prițep (remorcă) de bețe de răsărită, dar n-am pe ce, îi greu, îi greu de tot, dar nu numai eu, dar îndeobște îi greu tare la lume. Care îi mai avut, copeici mai are, dă, mă rog, poate-i mai bine...”Europa Liberă: Dar lemne?– „Șapte mii pentru 10 skladometri (metri steri) de nuc. Dar eu de unde să iau banii iștia?”Europa Liberă: Ce pensie aveți?– „Eu nu primesc pensie, abia am împlinit 55 de ani.”Europa Liberă: Dar un loc de muncă aveți?– „Nu. La lucru la noi să te duci, iaca, la brigadă un tractorist trebuie în putere să fii. M-am dus la birjă, la birjă m-am rugat să-mi caute un loc la storojie (pază). Cu un loc de storojie am zis că nu-s probleme, dar așa și nu mi-au găsit și-apoi amu îmi plătesc 700 de lei. Cu 700 de lei, mă rog, să plătesc măcar svetu (lumina).”Europa Liberă: Dar cărbuni ați cumpărat?– „N-am cumpărat, că n-am pe ce.”Europa Liberă: Dar gaz aveți?– „Nu. Dacă fac copeici, mă duc și-mi iau un balon (butelie) de gaz, dar așa îi greu de tot. O să vedem acum la birjă, poate m-or ajuta.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas la Talmaza, Ștefan Vodă, și întrebăm cetățenii cum se vor descurca la iarnă, dacă nu e rezolvată problema gazelor.– „Noi de-acum ne-am făcut rezervă de iarnă cât de cât, sperăm că se va regula toată sistema.”Europa Liberă: Cum credeți, de ce apar aceste probleme?– „Pentru că nu-i stabilitate.”Europa Liberă: Cât sunteți gata să cheltuiți, iată, pentru a vă asigura cu gaze, în primul rând?– „Eu mă încălzesc cu gaz și eu folosesc undeva la 1.500-1.700 pe gaz, depinde de timpul de afară, dar totuși am rezervă de lemne. Dacă se va scumpi, atunci... nu știu cum o să ieșim din situație. Rezerva de lemne este, însă totuși... Eu, de pildă, vin de la serviciu la 5-6 seara, vă închipuiți să încălzesc casa la 5-6 seara? Cu gaz eu i-am dat drumul și deja vin acasă în cald, dar așa eu trebuie să încălzesc casa până pe la vreo 9 seara. Eu sunt singură în casă mai mult, atunci nu sper la nimic bun.”Europa Liberă: Ați spus că ați făcut rezerve de lemne, de cărbune, cât v-a costat?– „De cărbune, nu. Eu dacă să încălzesc toată sistema din casă, mă costă, cum zicem noi, o mașină de lemne, 7-8 mii de lei, de cărbuni nu mă folosesc, de diferite brichete în timpul de față dacă sunt, dar de cărbuni nu mă folosesc.”Europa Liberă: Cum ar trebui să negocieze cei de la putere cu Federația Rusă, cu Gazprom-ul această problemă?– „Părinții mei aveau o vorbă: „Capul plecat sabia nu-l taie”, așa-i și la noi. Mândria este una, însă poporul tot timpul resimte greutățile acestea ale țării. Oamenii vor un trai mai bun, pentru că muncesc. Anume oamenilor de la țară li-i foarte greu.”Europa Liberă: Dar trebuia să se diversifice asigurarea cu resurse energetice, să nu depindă doar de Rusia Republica Moldova?– „Pentru om îi important să fie mai ieftin și să aibă căldură și acea energie, cu Europa, cu Rusia – asta pe noi puțin ne îngrijorează, pentru că am început acum să trăim cu Europa mai mult, însă când vedem în fiecare zi că se scumpește și se scumpește, parcă oleacă ne pălește în cap. Sunt situații care nu ne prea permit nouă să facem creastă, însă trebuie încetișor să mergem, totuși suportăm noi, poporul, masa de jos. Anume cu scumpetea asta care este în timpul de față e foarte greu. Dacă motorina, benzina vedeți că pe zi ce trece se scumpesc, asta-i cu totul...”Europa Liberă: Dar scumpirile acestea au afectat nu doar Republica Moldova, dar și regiunea, și continentul în general.– „Haideți să ne uităm altfel. În Europa salariile cum sunt și cum sunt la noi, chiar și aceste două mii nu-l ajută pe niciun bătrân, pentru că dacă am intrat în magazin și am luat ceva, niște lucruri, te uiți că încă o dată s-a mai ridicat prețul și buzunarul s-a mai ușurat.”Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la guvernare?– „Să se trezească din somn și să începem a lucra, dar nu a ne judeca, una-două și ne judecăm unul cu altul. Asta-i.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am ajuns aici, la Talmaza, Ștefan Vodă, și întrebăm cetățenii cum se vor încălzi la iarnă.– „Problemele îs mari, lemnele s-au scumpit, gazul se scumpește, problemele-s mășcate.”Europa Liberă: Și soluția care ar fi?– „Soluția – cumva să trăim, poate măcar lemnele să nu se scumpească. Dacă se scumpesc și lemnele, se scumpește și gazul, energia iar socoate că mâine-poimâine tot o să se scumpească, aiști de la sat cu o mie de lei nu fac nimic, pensionarii, dar și aiștilalți oameni, că n-au de lucru, iaca, șed pe acasă tot mai mulți.”Europa Liberă: Șeful diplomației ruse spune că ar trebui să existe acest dialog la nivel înalt între Republica Moldova și Rusia. Credeți că se poate rezolva problema?– „Lavrov știu cine-i. Lavrov spune una, dar ei fac cu totul alta. Ei presiune pun pe Pridnestrovia (Transnistria), asta-i la dânșii. Principalul Pridnestrovia s-o țină, nouă să ne pună un schin în coaste.”Europa Liberă: Și acum pot șantaja cu gazul?– „Cu gazul, da. Iaca asta și ne șantajează din cauza că dacă n-ar fi Pridnestrovia, nu ar fi problemele acestea, din cauza Pridnestroviei asta și este. Acum conducerea nouă în frunte cu Maia Sandu le-a stopat oleacă tot ce făceau ei pe acolo, toată contrabanda, una-alta și asta pe dânșii îi mănâncă. Da, și uitați-vă și la Cuciurgan, tot îi al rușilor. Dar una nu mi-i clar - din partea asta, de la români trebuie să vină, din partea asta... Chișinăul a dus vorba cu dânșii, dar văd că greu-greu vine, mai repede, să dea mai repede ar fi bine. Dar eu mă uit că românii ce fac? Să întrebe de Gazprom – dă voie sau nu dă voie...”Europa Liberă: Care ar trebui să fie poziția Republicii Moldova, ce trebuie să facă conducerea?– „Eu socot că să țină tot așa. Da, o să ne fie oleacă greu, dar să ne ținem cu demnitate, că altfel nu faci nimic, că să șezi cu capul aplecat mult tot nu poți, că îți crește în spinare de-amu altceva.” Europa Liberă: Și cetățenii sunt gata să mai aștepte, să se înarmeze cu răbdare?– „Mulți înțeleg, chiar și azi am mai vorbit cu niște prieteni, vorbeam pe tema asta și zic: „Trebuie de mai așteptat oleacă, o să se stabilizeze numaidecât, nu cred să fie mult timp așa, Europa o să pună o presiune numaidecât pe ruși să facă ceva. Uitați-vă, chiar însuși Vučić al Serbiei a spus: Da, în calculele acestea pe care le faceți voi costă la 760 de euro mia de metri cubi, dar în calculele noastre iese 560 de euro, hai cu vreo 560 putem să mai trăim, dar nu atât. Și rușii ne pun presiune și gata, asta-i.”Europa Liberă: Cum înțeleg moldovenii problema crizei gazelor?– „Asta-i problemă la nivel mondial. Au crescut prețurile în toată lumea și Moldova, mă rog, nu are surse energetice, numai trebuie să ne gândim și să ne conformăm și să se ducă cei de la nivelul central să ducă tratative.”Europa Liberă: Cum să se poarte acest dialog la nivel înalt între Chișinău și Moscova?– „Aici trebuie un nivel foarte diplomatic, de altfel n-o să obținem nimic. Trebuie, sunt momente poate și de aplecat puțin capul, dar și tare-tare să nu-l aplecăm, că noi și așa depindem toată viața de cineva, suntem sub călcâiul cuiva.”Europa Liberă: Poate mai bine totuși alternativele să apară?– „Alternative, da. Eu îs pentru alternative.”Europa Liberă: Dar în Moldova energia alternativă când poate să apară? Aici, la Talmaza, de energie de alternativă poate fi vorba?– „Nu vreau să deschid multe paranteze, că de-amu lucrăm în direcția asta asupra unui proiect și scopul lui este reducerea emisiilor de gaze în atmosferă. Știți că acum problemele climatice reprezintă una din principalele probleme în lume și în unul din capitolele acestea este vorba și de energia regenerabilă.”* * *Opinii adunate în Talmaza, localitate din raionul Ștefan Vodă. Pe fundalul crizei energetice, ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a anunțat că omologul său de la Chișinău, Nicu Popescu, este așteptat în luna noiembrie la Moscova. „Gazprom-ul șantajează într-un mod incalificabil Republica Moldova”, a declarat europarlamentarul român Eugen Tomac, aflat recent la Chișinău cu o delegație de europarlamentari din Partidul Popular European, partid din care face parte și PAS. Într-un interviu cu Europa Liberă, Eugen Tomac a mai spus că Federația Rusă manipulează prețul la gaze în toată Europa și este convins că o va face așa cum o face în prezent și în relația cu Republica Moldova.Eugen Tomac: „Noi am avut și o dezbatere în Parlamentul European, am spus-o din capul locului că Federația Rusă șantajează statele europene într-un context extrem de nefericit, când criza de sănătate publică ne-a pus în față și această criză de energie. Federația Rusă manipulează prețul la gaze în toată Europa și sunt convins că o va face așa cum o face în prezent și în relația cu Republica Moldova.”Europa Liberă: Dar Federația Rusă încearcă să afișeze acum disponibilitate pentru un dialog cu autoritățile Republicii Moldova. În luna noiembrie urmează să aibă loc o întâlnire între șefii diplomațiilor de la Chișinău și Moscova, dl Lavrov, ministrul de externe rus, a spus că cel mai probabil UE și SUA pun piedică dialogului între cele două state și că nu i-ar permite inclusiv președintei Sandu să discute cu Rusia.Eugen Tomac: „Este fals tot ceea ce prezintă opiniei publice Kremlinul astăzi, pentru că relațiile între state trebuie să se consolideze plecând de la respectul reciproc, or faptul că Gazprom-ul până la această oră nu a venit cu o ofertă foarte concretă și până la această oră nu au existat premise care să anunțe o asemenea abordare diferită în relația cu anumite state din Europa, Republica Moldova nefăcând parte din Uniunea Europeană, dar tocmai pentru că cetățenii Republicii Moldova au votat nu neapărat împotriva Federației Ruse, campania nu a fost despre Rusia. Că a încercat Dodon să prezinte lucrurile deformat și să aducă vectorul geopolitic în dezbatere, asta este o altă chestiune, dar faptul că angajamentele contractuale nu au fost respectate și la ora actuală pur și simplu e pusă Republica Moldova în fața unor opțiuni extrem de dificile, între a merge mai departe, încercând să găsească soluții, și asta însemnând să se împrumute foarte mult sau să încerce să ajungă la un compromis cu Gazprom-ul, care, pur și simplu, șantajează astăzi într-un mod incalificabil Republica Moldova.”Europa Liberă: Dar cetățeanul va pune pe cântar totuși, inclusiv luând în calcul deznodământul acestei crize energetice, cine va întinde dezinteresat o mână de ajutor pentru Republica Moldova să depășească această criză - Estul sau Vestul?Eugen Tomac: „Este greu de estimat, pentru că din rațiuni oneste poți înțelege lucrurile până la un punct, dar atunci când ești direct afectat, întregul sistem de evaluare poate fi afectat și oamenii vor lucruri foarte simple, de asta au și tranșat lucrurile votând într-un anumit fel corect în cursul acestui an. De ce spun acest lucru? Pentru că oamenii vor mai puțină corupție, vor instituții care să funcționeze în interesul cetățeanului, vor drumuri mai bune, vor spitale, vor școli și, bineînțeles, prețuri decente raportate la economia Republicii Moldova. Or, ce se întâmplă acum arată cât de vulnerabil este statul Republica Moldova în fața unor amenințări fără precedent prin acest șantaj energetic, pentru că e un atentat direct la securitatea Republicii Moldova atunci când nu ai alternative realiste. Sigur că opțiuni pot fi discutate, dar când în mod tradițional ai un contract și el nu-ți este respectat, din acest punct de vedere este evident că mizele acestei presiuni fără precedent la adresa Republicii Moldova sunt cu totul altele, poate să îmi spună...”Europa Liberă: Dar Dvs. cunoașteți și criticile aduse din partea opoziției, care insistă că primele persoane în stat ar fi trebuit să discute cu Gazprom-ul, cu Federația Rusă subiectul asigurării cu gaze al Republicii Moldova.Eugen Tomac: „Nu am niciun fel de îndoială că autoritățile de la Chișinău încearcă să găsească formulele cele mai potrivite pentru a ajunge la un numitor rezonabil în ceea ce privește respectarea unui contract, pentru că în Uniunea Europeană a fost o dezbatere largă în mod constant legată de Nord Stream 2 și nici n-a fost pus în funcțiune Nord Stream 2, că deja suspiciunile se confirmă, Federația Rusă face jocuri politice, utilizând instrumentele economice, ceea ce este inacceptabil, pentru că un contract economic trebuie să aibă regulile lui pe baza căruia funcționează pe plan internațional și cu totul altele sunt chestiunile politice, ori aici observăm o abordare în stilul specific Federației Ruse, acela de a utiliza orice instrument pentru a-și atinge obiective evident politice, sancționezi Republica Moldova tocmai pentru că cetățenii își doresc instituții independente, își doresc democrație, își doresc respect pentru demnitatea umană, își doresc să trăiască exact așa cum trăiesc mulți cetățeni ai Republicii Moldova care au plecat de aici în diferite state ale Uniunii Europene.”Europa Liberă: În altă ordine de idei, totuși autoritățile statului au încercat să diversifice sursele energetice, s-a construit gazoductul Iași-Chișinău, de zece ani tot se insistă că el ajunge să fie funcțional, a ajuns să fie funcțional, dar gaze nu curg prin țevile acestui gazoduct. Credeți că de această dată la modul cel mai serios flacăra albastră va ajunge în casele cetățenilor până la Chișinău din acest gazoduct?Eugen Tomac: „Pentru asta a fost creat gazoductul, ca atunci când...”Europa Liberă: Zece ani se taie panglica...Eugen Tomac: „Zece ani... Știm foarte bine că lucrurile au tergiversat tocmai pentru că au existat interese la Chișinău să tergiverseze acest proiect. Mai mult decât atât, și motivul pentru care a fost creat acest gazoduct este pentru a exista o alternativă, mi-aș dori enorm ca România să poată veni în sprijinul Republicii Moldova în cazul în care...”Europa Liberă: Va putea veni, iată, în acest caz dificil, în această situație destul de precară?Eugen Tomac: „Nu sunt în măsură să fac speculații, nu sunt în măsură, pentru că eu nu fac parte nici din Guvernul României, nu sunt nici membru al partidului care este la guvernare astăzi, tot ceea ce pot să vă asigur însă este că în România în situații-limită deciziile au fost întotdeauna de a susține Republica Moldova. Și în situația actuală, chiar dacă stocurile noastre sunt puternic afectate, sunt convins că se vor găsi soluții pentru a suplini un anumit gol care există în Republica Moldova, dar situația este nefirească în ansamblul ei. Tocmai de aceea spun că toate statele, începând de la Ucraina, statele baltice, și nu numai, toate sunt puternic afectate de această criză a energiei, criză pe care o speculează din plin și o utilizează cu scopuri politice Federația Rusă.”Europa Liberă: Dar liderul de la Kremlin, Putin, a anunțat deja că el este gata să suplinească nevoile pentru asigurarea statelor europene cu gaz rusesc.Eugen Tomac: „Iată asistăm aici la un dublu discurs specific lui Putin. Uitați-vă Turcia, este un stat care a primit o cantitate dublă de gaz până în prezent în comparație cu anul trecut. Deci, pentru Turcia s-au putut livra cantitățile necesare de gaze, pentru Republica Moldova – nu, nu mai vorbesc de alte state ale Uniunii Europene care au solicitat suplimentarea pentru a-și consolida rezervele.”Europa Liberă: Credeți că negocierile Republica Moldova – Gazprom au la mijloc dosarul transnistrean?Eugen Tomac: „Nu am elemente să fac speculații pe asemenea temă, dar este evident că Moscova încearcă să utilizeze această pârghie pentru a face anumite presiuni asupra autorităților Republicii Moldova. N-aș vrea să intru în speculații, pentru că nu cunosc elemente, însă niciodată Rusia nu a lăsat Republica Moldova să își dezvolte propriul destin sau pe oamenii din această regiune să aibă propriul destin, atunci când au avut pârghii prin care au putut să își afișeze cu un cinism incredibil influența pe care o pot exercita. Și asta se întâmplă în aceste zile în Republica Moldova - Kremlinul cu foarte mult cinism atacă Republica Moldova, utilizând instrumentul gazelor.”