Culiță Sterp nu s-a uitat la bani! L-a umplut pe Tzancă Uraganu de bancnote. Cât a dat pentru o sigură dedicație

12:10

A divorțat după 12 ani de căsătorie, apoi a trăit o iubire adolescentină, însă nu avea să meargă nici acea poveste de dragoste. Cu toate acestea, Paula Chirilă a găsit mereu puterea de a merge […] The post Perioada adolescenței bate la ușă, iar Paula Chirilă e în gardă. “Fiica mea să se raporteze la mine ca la o confidentă și nu ca la o autoritate!” appeared first on Cancan.