Laura Cosoi, mesaj la un an de la moartea tatălui ei: ”Oricât de optimistă sunt, mă simt copleșită…”

16:40

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. O rețetă de făcut sarmale a devenit virală. ”Cum să gătești corect sarmale: 1. Cumpără carne, varză, orez și pălincă. 2. Bea un pahar de […] The post Bancul zilei | Cum să gătești corect sarmale appeared first on Cancan.