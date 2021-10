Misiune specială pentru Moruțan » Ce surpriză pregătește Fatih Terim în Beșiktaș-Galatasaray, marele derby de diseară

09:20

Britanica Emma Răducanu (18 ani, 23 WTA) a vorbit despre planurile pe care le are zilele acestea în România, și despre ce urmează la turneul Transylvania Open, de la Cluj.Campioana de la US Open a vorbit duminică în cadrul unei conferințe de presă despre România, țara tatălui ei, despre Cluj și despre ce planuri are la competiția de la Cluj. ...