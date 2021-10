Alina Pușcău, decizie radicală după ce s-a vindecat de COVID-19: „Dumnezeu e atât de bun cu mine!”

11:00

Ed Sheeran a anunțat pe rețelele de socializare că a fost depistat cu SARS-CoV-2. Ed Sheeran s-a autoizolat după ce a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Cântărețul a fost nevoit să își mute toate […] The post Ed Sheeran s-a infectat cu COVID-19. Artistul a anunțat pe internet „Scuze pentru oricine am dezamăgit” appeared first on Cancan.