Motivul pentru care Mona și Cristian Jitaru de la ”Puterea Dragostei” s-au despărțit! Ce s-a întâmplat între cei doi

14:40

Gabriela Oțil a fost cea care a anunțat cine au fost nașii micuțului Luca-Tiago. Tinu Vidaicu și Roxana Ionescu, nașii lor de cununie, nu i-au botezat fiul prezentatorului de la Antena 1. Dani și Gabriela […] The post Cine sunt nașii micuțului Luca-Tiago. Dani și Gabriela Oțil nu i-au ales pe Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu appeared first on Cancan.