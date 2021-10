(P) Florile potrivite pentru Halloween

12:20

Ai auzit de nunta de argint, de aur, dar știai că fiecare an de căsătorie are corespondent un anumit material și care are o anumită semnificație? Cinci ani de căsătorie! Să fie mulți? Puțini? Departe de noi asemenea comparații, dar cert este că avem de a face cu un moment special, care nu trebuie tratat cu indiferență.