Tragic! Un tânăr a murit într-un accident în județul Botoșani. În urmă cu două zile a avut nunta

23:00

Un turist a cărui dispariție fusese anunțată de către un prieten, le-a dat de furcă salvamontiștilor brașoveni. Aceștia au pornit în căutarea bărbatului dispărut, iar după patru ore de căutări în timpul nopții, salvatorii au […] The post După patru ore de căutări, salvamontiștii brașoveni au aflat că turistul în căutarea căruia porniseră era, de fapt, acasă appeared first on Cancan.