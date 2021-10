Incidenţa Covid în Capitală înregistrează o nouă scădere pentru a patra zi consecutiv

23:50

Vica Blochina are 46 de ani, dar se distrează ca la 20! Știe cum să-și trăiască viața și – poate tocmai de aceea – este, de multe ori, criticată. Cu toate acestea, fosta prezentatoare de […] The post Vica Blochina le dă replica celor care o judecă: „Să arate altele la 45 de ani cum arăt eu și să se plimbe pe banii altora!” appeared first on Cancan.