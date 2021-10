Actorul Papil Panduru, soțul regretatei regizoare Cătălina Buzoianu, a murit

09:20

Mihai Petre a avut o reacție nervoasă în timpul competiției ”Asia Express”. Acesta a fost la un pas de bătaie cu un șofer violent din Georgia, în timp ce se aflau la autostop, încercând să […] The post Mihai Petre, reacție nervoasă în timpul competiției „Asia Express”! Concurentul a fost la un pas de bătaie cu un șofer violent appeared first on Cancan.